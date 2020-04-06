በቤንሻንጉል ጉሙዝ ተጨማሪ የክልከላ ውሳኔዎች ተላለፉ

አሶሳ፤ መጋቢት 28 /2012 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላት ተጨማሪ ክልከላዎች ማሳለፉን የግብረ ሃይሉ ሰብሳቢና የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን አስታወቁ ።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሮና ቨይረስ ለመከላከል ሲባል የተላለፉ ውሳኔዎች አተገባበር የሚከታተለው የክልሉ የኮሮና መከላከል ግብረሃይል በርካታ የአፈፃፀም ክፍተቶች መኖራቸውን በማየት ተጨማሪ ውሳኔዎችን አሳልፏል ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እና የግብረሃይሉ ሰብሳቢ አቶ አሻድሊ ሃሰን እንደገለፁት በክልሉ የሚካሔደው ግብይት በሸቀጥ ዓይነቶች ተለይቶ ህዝቡ ርቀቱን ጠብቆ እንዲያከናውን ጥብቅ መመሪያ ተላልፏል።
በአሶሳ ከተማ ባጃጆች ከምሽት ሁለት ሰዓት በኋላ እንዳይንቀሳቀሱም ግብረሃይሉ ወስኗል፡፡
ከአነስተኛ የመንግስትና የጭነት ተሸከርካሪዎች በስተቀር ለቀጣይ 15 ቀናት ከአሶሳ ወደ መተከል ዞን ግልገል በለስና ካማሽ ከተሞች የሚደረግ ጉዞ ማገዱንም ርእሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል፡፡
በተለይ በአሶሳ ከተማ በአውቶቢስ ተራ የህዝብ መሰባሰብን ለመቀነስ አስተዳዳሩ በከተማው ተጨማሪ መናኽሪያዎችን እንዲያዘጋጅ ግብረሃይሉ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡
በመተከል ዞን ማንዱራ እና ዳንጉር ወረዳዎችም የጸጥታ ሁኔታውን ለማጠናከር አመራሩ ህብረተሰቡን የማስተማርና ጸጥታ የማስጠበቅ ሥራ እንዲያከናውን ግብረሃይሉ አዟል፡፡
በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ከፀጥታ ሃይሎች ጋር በመተባበር ሠርግ፣ በዙምባራ እና ሌሎችም ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያ የታጀቡ ጭፈራዎችን የሚያስተባብሩ ግለሰቦችን በመለየት ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡
የስደተኞችን እንቅስቃሴ፣ ህገ-ወጥ የዋጋ ንረት፣ በቂ የሸቀጣ ሸቀጥ አቅርቦትና ሌሎች መሠረታዊ ጉዳዮችን ግብረሃይሉ ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተላቸውም ውሳኔ ላይ ተደርሷል ።
የክልሉ የፀጥታ ኃይሎችም ትእግስትና ጥበብ በተሞላበት አግባብ ክልከላዎችን በጥንቃቄ እንዲያስፈፅሙ ርእሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል ።