ኮሮናቫን በሚመለከት ኅበረተሰቡ ባልተረጋገጡ ወሬዎች መረበሽ እንደሌለበት ተጠቆመ

አዲስ አበባ መጋቢት 28/2012(ኢዜአ) የኮሮናቫይረስን በሚመለከት ኅበረተሰቡ ባልተረጋገጡ ወሬዎች መረበሽ እንደሌለበት አንድ የስነልቦና ምሁር ተናገሩ።
የኮሮናቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ በዓለም ላይ ከፍተኛ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህራዊ ቀውስ እየፈጠረ ይገኛል።
በኢትዮጵያም በተለይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከተገኙ ወዲህ ሰፊው ማህበረሰብ ሲረበሽና ሲደናገር እየተስተዋለ ነው።
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማኅበራዊ ሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ያሲን መሀመድ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት የኮሮናቫይረስን በሚመለከት ኅበረተሰቡ ባልተረጋገጡ ወሬዎች መረበሽ የለበትም።
ህዝቡ ቫይረሱን ለመከላከልና ጥንቃቄ ለማድርግ የሚመለከታቸውን አካላት መልእክትና ተአማኒ የመረጃ ምንጮችን መጠቀም ይኖርበታል።
አንዳንድ ሚዲያዎች አሻሚና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ለኅበረተሰቡ ሲያደርሱ እንደሚስተዋሉ የጠቆሙት ዶክተር ያሲን ከእንዲህ አይነት አሰራር ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
የመገናኛ ብዙሃኑ በፍጥነትና በጥራት መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ማድረስ እንዳለባቸውም ይመክራሉ።
በብዙ ሰዎች ዘንድ ስለ በሽታው የተሟላ ግንዛቤ ስላልተፈጠረ በሌላ በሽታ የሚስልና የሚያስነጥስ ሰው ሁሉ ሲያጋጥም ሲሸሹ ይስተዋላል።
ይህ ሁኔታ የቫይረሱ የተወሰነ ምልክት ቢሆንም አንድ ሰው በበሽታው ለመያዙ ማረጋገጫ ግን የላቦራቶሪ ምርመራ በመሆኑ ለህዝቡ ይህንን ማሳወቅ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ለዚህም የመገናኛ ብዙሃን ድርሻ ከሁሉም የላቀ መሆኑን አስረድተዋል።
የጤና ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክትር ተገኔ ረጋሳ እንደሚሉትም በተለይ የማህበራዊ ትስስር ከፆች አዎንታዊይና አሉታይ ተፅእኖ እንዳላቸው አስረድተዋል።
ጋዜጠኞችም ቢሆኑ በሚዘግቡበት ጉዳይ ላይ የተሻለ ግንዛቤ ይሰው መስራት ይኖርባቸዋል ነው ያሉት።
በጉዳዩ ላይ በቂ እውቀት ሳይኖራቸው የሚዘግቡ ከሆነ ራሳቸውንም፣ አድማጭ ተመልካቻቸውንም ስለሚያወዛግቡ ሊጠነቀቁ ይገባል ብለዋል።
የጤና ሚኒስቴርም በተቻለው አቅም ፈጣን መረጃ ለመስጠት እንደሚሰራ ያረጋገጡት ዶክተር ተገኔ ኅብረተሰቡም መረጃዎችን ከታማኝ ምንጭ ማረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 44 ሲደርስ ከእነዚህ ውስጥ በትናንትናው እለት የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል።