ህብረተሰቡ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚተላለፉ መመሪያዎችን በጥብቅ እንዲተገብር ተጠየቀ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 28/2012 (ኢዜአ)ህብረተሰቡ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)ን ለመከላከል ከመንግስት በኩል የሚተላለፉ መመሪያዎችን በጥብቅ እንዲተገብር የበጎ ፍቃደኞች ስብስብ ጠየቀ።
በሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ኦባንግ ሜቶ የሚመራውና ምሁራን፣ አርቲስቶች፣ ባለሀብቶች፣ ጋዜጠኞች፣ ድምፃዊያንና የሕክምና ባለሙያዎችን ጨምሮ ሌሎች በጎ ፈቃደኞችን ያቀፈው ስብስብ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ለመወጣት መዘጋጀቱን አስታውቋል።
ከዚህ በተጨማሪ ለህብረተሰቡ የቫይረሱን ስርጭት አስመልክቶ ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት በትኩረት እንደሚሰራ ነው የገለጸው።
የበጎ ፈቃደኞች ስብስቡ መሪ አቶ ኦባንግ ሜቶ “ኢትዮጵያዊያን ያሉብንን ልዩነቶች ወደጎን በመተው የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የተጣሉብንን ኃላፊነቶች መወጣት ይገባናል” ብለዋል።
“አሁን ጊዜው የመወቃቀሻ አይደለም” ያሉት አቶ ኦባንግ፤ በሽታውን ለመከላከል በትብብር የተጠናከረ ሥራ መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
ለዚህ ደግሞ መንግስት በየጊዜው የሚያወጣቸውን መመሪያዎች ህብረተሰቡ ተቀብሎ በጥብቅ እንዲተገብር አቶ ኦባንግ ጠይቀዋል።
የበጎ ፈቃደኞች ስብስብም ግንዛቤ ከማስጨበጥ ሥራ በተጨማሪ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ የተለያዩ ሥራዎች እንደሚሰራም ተናግረዋል።
የበጎ ፈቃደኛ ስብስቡ አባል አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ በበኩሉ የቫይረሱ ስርጭት የሚያስከትለውን ጉዳት ቀድሞ ለመከላከል በሚያስችሉ ተግባራት ላይ አተኩረው እየሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
የበጎ ፈቃደኞች ስብስቡ የበሽታውን ስርጭት ለመግታት በመንግስት በኩል የወጡ መመሪያዎችን ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲተገብር የጠየቀ ሲሆን የበሽታውን ስርጭት ለመግታት ከመንግስት ጋር በትብብር እንደሚሰራም አስታውቋል።