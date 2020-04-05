በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህክምና ሲደረግላቸው የነበሩ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ህይወታቸው አለፈ

አዲስ አበባ መጋቢት 27/2012 (ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በጽኑ ህሙማን ክፍል ህክምና ሲደረግላቸው የነበሩት ሁለተኛው ኢትዮጵያዊ ህይወታቸው አለፈ። ይህም በኢትዮጵያ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎችን ቁጥር ሁለት አድርሶታል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ ማምሻውን ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ህይወታቸው ያለፈው ሁለተኛው ግለሰብ የ56 ዓመት ወንድና የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ቀደም ሲል የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ አልነበራቸውም።
ግለሰቡ ከመጋቢት 24 ቀን 2012 ዓም ጀምሮ በየካ ኮተቤ ሆስፒታል በጽኑ ህሙማን ክፍል በመተንፈሻ መርጃ መሳሪያ የታገዘ ህክምና ሲደረግላቸው ቆይቶ ዛሬ ከምሽቱ 12 ሰዓት ህይወታቸው እንዳለፈ ዶክተር ሊያ ገልጸዋል።
ከግለሰቡ ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው 47 ሰዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝም አመልክተዋል።
የተፈጠረው ክስተት አስደንጋጭ ቢሆንም ተረጋግተን መመሪያዎችን በመከተል ችግሩን ልንከላከለው ይገባል ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ እያስከተለ ያለውን ችግር ለመከላከልና ህሙማንን በመደገፍ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የጤና ባለሙያዎችና በዚሁ ስራ በመሰማራት እያገለገሉ ያሉ ባለድርሻ አካላት አመስግነው ችግሩን መዋጋታችንን እንቀጥላለን ብለዋል።
በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት በየካ ኮተቤ ሆስፒታል የህክምና ክትትል ሲያደርጉ የቆዩ የ60 ዓመት ሴት ህይወታቸው ማለፉ ይታወቃል።
ዶክተር ሊያ ለሟች ቤተሰቦች በራሳቸው፣ በጤና ሚኒስቴር እና በኢትዮጵያ መንግስት ስም መጽናናትን ተመኝተው፤ ህብረተሰቡ መዘናጋትን በመተው እጅጉን መጠንቀቅ እንዳለበት መክረዋል።
በአንድ ቦታ መሰባሰብን በማስወገድ፣ እጅን ቶሎ ቶሎ በመታጠብ፣ ባልታጠበ እጅ አፍ፣ አፍንጫንና አይንን ባለመንካት፣ መጨባበጥን በማስቀረትና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት እንዲከላከልም ጥሪ አቅርበዋል።
ባለፉት 24 ሰዓታት የ59 ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል።
በዚህም በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 43 ደርሷል።