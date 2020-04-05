በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የመጀመሪያው ሞት ተመዘገበ

አዲስ አበባ መጋቢት 27/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የመጀመሪያው ሞት መመዝገቡን የጤና ሚኒስትር አስታወቀ፡፡
ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም በአምስት በመጨመር 43 ደርሷል።
በደረሰው ሞት መንግስት ጥልቅ ሃዘኑን ገልጿል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ
የኮሮና ቫይረስ በአገራችን ከመከሰቱና ከተከሰተ በኋላ መንግስት ከፍተኛ ክትትል እያደረገ ቆይቷል። ምርመራ ከማድረግ ጀምሮ የስርጭት ሁኔታን ለመቆጣጠር የተለያዩ ርምጃዎች ወስዷል።
ወደ አገር የሚገቡ ሰዎችን በማቆያ ማስገባትና መከታተልን ጨምሮ፣ የየብስ መግቢያዎችን ጭምር እስከ መገደብ ደርሷል።
ሆኖም አሁንም በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። ዛሬ መጋቢት 27 በቫይረሱ ተይዘው በህክምና ላይ የነበሩ የ60 ዓመት ሴት ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል።
ግለሰቧ የፈረንሳይ አገር የጉዞ ታሪክ እንደነበራቸው እና በኤካ ኮተቤ ገብተው ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸውንም ጠቁመዋል።
በአጠቃላይ 43 ህሙማን ክትትል እየተደረገ ነው፤ ከእነዚህ ውስጥ 1 ሰው በፅኑ ህሙማን ክትትል ውስጥ ነው ብለዋል።
መንግስት አሁንም እየሰጠ ያለውን ማሳሰቢያ በመከተል ችግሩን ለመቅረፍ ድጋፍ ማድረግ ይገባል ያሉት ሚኒስትሯ አሁንም መዘናጋት ይታያል፤ መስተካከልም ይኖርበታል ብለዋል።
ችግሩን ለማስቀገድና ለመቆጣጠር የሚሰጡ ማሳሰቢያዎችን መተግበር፣ የህመም ስሜት ሲኖረን አፍና አፍንጫ መሸፈን ይገባል። ራሳችንንና ማህበረሰባችንንን መጠበቅ ይኖርብናል ሲሉ ገልጸዋል።
ህይወታቸውን ባጡት ግለሰብ ማዘናቸውንና ለቤተሰቦቻቸውም በመንግስት ስም መፅናናትን ተመኝተዋል።