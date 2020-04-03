የካይዘንን ፍልስፍና ለጤናማ አኗኗር ተጨማሪ ግብአት ማድረግ ይገባል

አዲስ አበባ መጋቢት 25/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከባለሞያዎች የሚተላለፉ መልእክቶችን መተግበርና የካይዘንን ፍልስፍና ለጤናማ አካባቢ ተጨማሪ ግብአት ማድርግ እንደሚገባ የከይዘን ኢንስቲትዩት ገለጸ።
የካይዘን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን ያኢ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከባለሞያዎች የሚተላለፉ መልእክቶችን መተግበርና የከይዘንን ፍልስፍና ለጤናማ አካባቢ ተጨማሪ ግብአት ማድርግ ያስፈልጋል።
የካይዘን ፍልስፍና በተለይም እርቀትን የመጠበቅ፣ የስራ ቦታ መጨናነቅን መቀነስና የእጅና መገልገያ ቁሳቁሶችን ንፅህና መጠበቅ እንደሚገባ ያስቀምጣል።
በመሆኑም የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እነዚህንና መሰል የጥንቃቄ ተግባራትን መፈፀም አስፈጊ መሆኑን አቶ መኮንን ተናግረዋል።
በተለይ ተገልጋዮች የሚበዙባቸው ተቋማት የስራ ቦታዎችን በተገቢው መልኩ ማደራጀት፣ ለአገልጋይም ይሁን ለተገልጋይ ምቹ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
እንደ አቶ መኮንን ገለፃ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የህክምና ባለሞያዎችን ምክር መተግበር እንዲሁም የከይዘንን ፍልስፍና ተጨማሪ ግብአት ማድረግ ለጤናማነት ይጠቅማል።
ከቫይረሱ መከሰት ጋር የሚመጣ የኢኮኖሚ ቀውስን ለመቀነስም የመከላከል መንገዶችን ጠብቆ ስራን ሊያስቀጥሉ የሚችሉ መንገዶችን መለማመድ ይገባል ብለዋል።
የካይዘን ፍልስፍና እሳቤው ለኢኮኖሚ ብክነትና ለጤና ችግር የሚያመጡ አሰራሮች ላይ ለውጥ ማድረግና ለውጡን ማስቀጠል መሆኑ ይነገራል።
ለዚህም ተቋማት የካይዘንን ፍልስፍና በመተግበር ብክነትን ማስወገድ፣ አሰራርን ማዘመንና የስራ አካባቢን ምቹ ማድርግ እንዳለባቸው ይመከራል።
በመሆኑም ህብረተሰቡ በእንቅስቃሴው ሁሉ ትክክለኛ መረጃን በመቀበል በአግባቡ የመተግበር ልምድ ማካበት አለበት ሲሉ ዋና ዳይሬክተሩ ይናገራሉ።
በኢትዮጵያ እስካሁን የከይዘንን ፍልስፍና እየተገበሩ ያሉ የመንግስት ተቋማት ከ50 በመቶ በታች መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።