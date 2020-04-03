መጋቢት 25/2012 (ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተደነገገውን የትራንስፖርት እገዳ የጣሰው አሽከርካሪ የሞት አደጋ አደረሰ
በድሬዳዋ አስተዳደር ሀርላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በአስተዳደሩ የተላለፈውን የህዝብ ትራንስፖርት እገዳ የጣሰው አሽከርካሪ የሞት አደጋ አድርሷል፡፡
ዛሬ ረፋድ ሰዎችን ጭኖ ሲጓዝ የነበረው ሚንባስ ተሸከርካሪ ከሀረር ወደ ድሬዳዋ አቅጣጫ ይጓዝ ከነበረ FSR አይሱዙ ጋር ተጋጭቷል፡፡
ግጭቱ ባደረሰው አደጋ በሚኒባስ ዉስጥ ተሳፍሮ የነበረ አንድ ታዳጊ ወጣት ህይወት ሊያልፍ ችሏል ፡፡
እገዳውን ተላልፎ ሲያሽከረክር የነበረው አሽከርካሪ የአካል ጉዳት ደርሶበት የህክምና እርዳታ እየተደረገለት እንደሚገኝም ተገልጿል::
አሽከርካሪው ከአደጋው ቀደም ብሎ በፖሊስ አባላት ማሽከርከርከሩን እንዲያቆምና የጫናቸውን ተሳፋሪዎች እንዲያወርድ ቢጠየቅም ጥሶ በመሄድ፣ ከተወሰነ ጉዙ በኋላም በድጋሚ ሌሎች የፖሊስ አባላትን ጥሶ ለማለፍ ሲሞክር አደጋው መድረሱን ከድሬደዋ ፖሊስ መረጃውን አግኝተናል፡፡