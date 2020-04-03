ለክልሎች የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያስፈልጉ የህክምና ግብአቶችን ማሰራጨት ተጀምሯል … ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 25/2012( ኢዜአ) ሁለተኛ ዙር የኮሮናቫይረስን (ኮቪድ-19) ለመከላከል የሚያስፈልጉ የህክምና ግብአቶችን ለክልሎች የማሰራጨት ስራ ዛሬ መጀመሩን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
”ቫይረሱን ለመከላከል ያለውን አገራዊ ዝግጁነት ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው” ብለዋል።
ሚኒስትሯ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ያለውን ዝግጁነት ለማጠናከር አስፈላጊውን ግብአቶች የማሟላት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ለኢዜአ ገልጸዋል።
በዚህም ረገድ በመጀመሪያ ዙር ለክልሎች የሚያስፈልጉ የህክምና ግብአቶች መሰራጨታቸውንና ዛሬም በኢትዮጵያ መድሀኒት አቅርቦት ኤጀንሲ በኩል ሁለተኛ ዙር የግብአት ስርጭት መጀመሩን አመልክተዋል።
እንደ አገር ቫይረሱን ለመከላከል ያለውን የግብአት እጥረት ለመፍታት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የማሟላት ስራ መቀጠሉንም አመልክተዋል።
በሀገሪቱ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ያለውን ዝግጁነት ለማጠናከር ባለሙያዎችን ቀጥሮ የማሰማራት እንዲሁም በአዲስ አበባና በክልሎች ለሚገኙ ባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጠ እንደሚገኝ ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
በተለይም ለጤና ባለሙያዎች የሚያስፈልጉ የህክምና ቁሳቁሶችና ግብአቶች እንዲሟሉ እየተደረገ እንደሆነም ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከተለያዩ አካላት እየተደረገ ላለው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ዶክተር ሊያ፤ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።
ህብረተሰቡ አሁንም የጥንቃቄ መልዕክቶችን ተግባራዊ በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ሃላፊነቱን መወጣት እንደሚገባውም አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 74 ሰዎች ውስጥ 6 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 35 እንዳደረሰው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል።
በቫይረሱ ከተያዙት መካከል ሶስቱ ያገገሙ ሲሆን ሁለት ደግሞ በጽኑ ህሙማን ውስጥ ናቸው።