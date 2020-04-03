በጅማና በነቀምቴ ከተሞች 60 ሺህ ጀሪካን ሳኒታይዘር ተሰራጨ

ጅማ / አሶሳ ኢዜአ መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓም.በጅማና ነቀምቴ ከተሞች ከ60 ሺህ ጀሪካን በላይ ሳኒታይዘር መሰራጨቱንና በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሳኒታይዘር እየተመረተ መሆኑን ተገለፀ ።
ጅማ ፣ መጋቢት 25/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ተዋሲያንን ለመከላከል የሚያስችሉ የጤና መጠበቂያ ምርቶችን ህጋዊ አሰራርን ተከትለው ለተጠቃሚው እንዲደርሱ ለማድረግ እየሰራ በኢትዮጵያ የመድሃኒት፣የምግብና ጤና ክብካቤ አስተዳደና ቁጥጥር ባለስልጣን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጅማ ቅርጫፍ ጽህፍት ቤት አስታወቋል ፡፡
የቅርጫፍ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ በቃሉ አረጋ እንደገለጹት ከአንድ ሊትር እስከ 100 ሊትር የሚይዙ 60 ሺህ ጀሪካን የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር በጅማና በነቀምቴ ከተሞች ለሚገኙ 23 የመድሃኒትና ህክምና መገልገያ ጅምላ አከፋፋዮች ተሰጥቷል ።
በጅማና በቦንጋ ከተማ በህገ ወጥ መልኩ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ሲሸጡ የነበሩ ሁለት የመድሃኒት መደብሮች እንዲታሸጉ መደረጉን ኃላፊው ተናግረዋል ።
በተጨማሪም በቦንጋ ከተማ መጠነኛ ችግር የታየባቸው ሌሎች ሁለት የመድኃኒት መደብሮች ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶአቸዋል ።
በተያያዘ ዜና የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ማምረት መጀመሩን አስታወቋል ፡፡
በዩኒቨርሰቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ዲን ረዳት ፕሮፌሰር አበራ ባይሳ እንደተናገሩት ሳኒታይዘሩ ማምረት የተጀመረው በኬሚስትሪና ባዮሎጂ የትምህርት ክፍሎች አማካኝነት ነው፡፡
ዩኒቨርሲቲው ሳኒታይዘረሩን ለማምረት የተነሳሳው የኮሮና ቫይረስን መከሰትን ተከትሎ ስግብግብና ህገ-ወጥ ነጋዴዎች በንጽህና መጠበቂያ ቁሰቀቁሶች ላይ ምክንያት የሌለው የዋጋ ጭማሪ በማድረግ የሚያደርሱትን ጫና ለማስቀረት ነው ብለዋል፡፡
ከአስር ቀናት በፊት የተመረተ 300 ሊትር ሳኒታይዘር ለህብረተሰቡ እንዲደርስ በዛሬው ዕለት ለጤና ቢሮ እና ለማረሚያ ቤቶች በድጋፍ መልክ ተሰጥቷል ።
ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ የንጽህና መጠበቂያ እጥረት ባለባቸው ካማሽና መተከል ዞኖች ምርቱን በነጻ የማሰራጨት እቅድ እንደያዘ ረዳት ፕሮፌሰር አበራ አስረድተዋል፡፡
የኒቨርሲቲው ሰሞኑን አምስት ሚሊዮን ብርና በርካታ ሕንጻዎቹ ለበሽታው መከላከል እንዲውሉ መወሰኑ ይታወሳል ።