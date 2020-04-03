አርማ ወርሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት የኮሮናቫይረስ ምርመራ ጀመረ

አዲስ አበባ መጋቢት 25/2012 (ኢዜአ) አርማ ወርሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ።
ኢንስቲትዩቱ ምርመራ እያካሄደ ያለው ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚመጣለትን ናሙና በመውሰድ በመሆኑ ዜጎች በአካል መምጣት እንደሌለባቸውም አመልክቷል።
የኢንስቲትዩቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደጅይጥኑ ሙላው ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ኢንስቲትዩቱ አስፈላጊውን የምርመራ ላቦራቶሪና ባለሞያዎች አሟልቶ የቫይረሱን ምርመራ ጀምሯል።
የናሙና መመርመሪያ ኪቶች፣ ባለሙያዎች ራሳቸውን ከቫይረሱ የሚጠብቁበት ቁሳቁሶችም በህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት በኩል ተሟልቷል ብለዋል።
በላቦራቶሪው በቀን ከ50 እስከ 100 የደም ናሙናዎችን በመውሰድ ውጤቱን ማሳወቅ ጀምሯል።
”የታካሚዎች ናሙና የሚሰበሰበው በቀጥታ ከታካሚዎች አይደለም” ያሉት ዳይሬክተሯ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማዕከል ላብራቶሪ የሚመጣውን ናሙና ብቻ እንደሚመረምር አስታውቀዋል።
በርካታ ዜጎች በቀጥታ ምርመራ ለማድረግ በተዳጋጋሚ እንደሚመጡ ጠቁመው ኢንስትዩቱ ከሰዎች ጋር ቀጥታ ግንኙነት በማድረግ ምርመራ አያደርግም ብለዋል።
ምርመራ የሚፈልጉ ሰዎች በየአካባቢው የሚገኙ ጤና ተቋማት ሄደው ናሙናቸው እንዲሰበሰብ ማድረግ እንደሚችሉ አብራርተዋል።
በኢትዮጵያ በቫይረሱ የታያዙ ሰዎች ቁጥር አሁን ላይ 35 የደረሰ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን ሲሻገር የሟቾች ቁጥርም 53 ሺህ ደርሷል።