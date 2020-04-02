የ”ስቴይ ኢዚ” ሆቴል ባለቤት ሆቴሉን ለኮሮናቫይረስ ለይቶ ማቆያ እንዲሆን በነፃ አበረከቱ

አዲስ አበባ መጋቢት 24/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚገኘው “ስቴይ ኢዚ” ሆቴል የኮሮናቫይረስ ምልክት ለሚታይባቸው የህክምና ባለሙያዎች ለይቶ ማቆያ እንዲሆን የሆቴሉ ባለቤት ለመንግስት አስረከቡ።
በተመሳሳይ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በኮሮናቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎች ለይቶ ማቆያ የሚውል ከ500 በላይ አልጋዎችን አዘጋጅቷል።
እስቴይ ኢዚ ሆቴል 41 ክፍሎች ያሉት ባለ አራት ወለል ዘመናዊ ሆቴል ሲሆን አስፈላጊው መሰረተ ልማትም የተሟላለት ነው።
የሆቴሉ ባለቤት ወይዘሮ ህይወት አየለ ለኮቪድ-19 ብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሆቴሉን በዛሬው እለት አስረክበዋል።
እንደ አገር የመጣውን የኮሮናቫይረስ ስርጭት ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ ሆቴሉን መስጠታቸውን ወይዘሮ ህይወት ተናግረዋል።
ሆቴሉ የቫይረሱን ስርጭት መቆጣጠር እስኪቻልና መደበኛ እንቅስቃሴ እስኪጀመር ለለይቶ ማቆያ እንዲውል መፍቀዳቸውንም ገልጸዋል።
ኮሚቴውን ወክለው ሆቴሉን የተረከቡት ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማሪያም በበኩላቸው ባለሃብቶቹ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበው ለሌችም አርአያ እንደሚሆን ገልጸዋል።
ሆቴሉ ለኮሮና ቫይረስ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች ይበልጥ ለበሽታው ተጋላጭ በመሆናቸው ምልክቱ ቢታይባቸው ለይቶ ማቆያ እንደሚውልም ይሆናል ብለዋል።
ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች በተመሳሳይ ለጤና ባለሙያዎች ለይቶ ማቆያ ቦታ እንዲያዘጋጁም መክረዋል።
በተመሳሳይ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ 3 ሺህ አልጋዎች ከሚይዙት የተማሪዎች ማደሪያ ውስጥ 581 አልጋዎችን ለለይቶ ማቆያ ዝግጁ አድርጓል።
የለይቶ ማቆያና ማከሚያ ቦታዎች አፈላላጊ ንዑስ ኮሚቴ ለይቶ ማቆያ ቦታዎችን ዝግጁነት ጎብኝቷል።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ፍቅሬ ሰደሳለኝ በዩኒቨርስቲው በለይቶ ማቆያ ለሚገቡ ዜጎች ለተማሪዎች ከተያዘው በጀት የምግብ አቅርቦት እንደሚዘጋጅ ተናግረዋል።