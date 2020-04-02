ከለይቶ ማቆያ ወጥተው የነበሩ 3 ሰዎች ወደ ማቆያ እንዲመለሱ ተደርጓል

አዲስ አበባ መጋቢት 24/2012 (ኢዜአ) ከግዴታ ለይቶ ማቆያ ወጥተው የነበሩ ሶስት ሰዎች ከህብረተሰቡ ጋር ሳይቀላቀሉ ወደ ማቆያ እንዲመለሱ መደረጉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክረተሪ ሃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገለጹ።
ኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለሚሰሩ ስራዎች የተቋቋመው ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴም እስካሁን ከህብረተሰቡ የ197 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማሰባሰቡ ታውቋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክረተሪ ሃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ኮሮናቫይረስን (ኮቪድ-19) አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል ከመጋቢት 13 ቀን 2012 ዓ.ም ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ጀምሮ ማንኛውም ከውጭ አገር የሚመጣ መንገደኛ በተመረጡ ሆቴሎች ውስጥ በራሱ ወጪ ለ14 ቀናት ተለይቶ እንዲቆይ የተወሰነ መሆኑ ይታወቃል።
ከህብረተሰቡ በመጣ ጥቆማ መሰረት ከግዴታ ለይቶ ማቆያ የወጡ ሶስት ሰዎች ወደ ህብረተሰቡ ሳይቀላቀሉ ወደ ማቆያ እንደሚለሱ ተደርጓል ብለዋል።
ከውጭ አገር ለሚመጡ ሰዎች በሆቴሎች፣ የህክምና ተቋማትና ሌሎች ለይቶ ማቆያ የተዘጋጁ ስፍራዎች በፖሊስ ጥበቃ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል።
ግዴታ ለይቶ ማቆያ አስመልክቶ ጥቆማ ህብረተሰቡ ለመስጠት 6044 ነጻ የስልክ መስመርን መጠቀም እንደሚችልና በትብብር የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የገጠመንን ችግር መሻገር እንደሚገባ አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ ባለፉት ሁለት ቀናት ለተቋቋመው ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ የ47 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንና እስካሁን ለኮሚቴው ህብረተሰቡ ያደረገው ድጋፍ 197 ሚሊዮን ብር መድረሱን ጠቁመዋል።
በአይነት የተደረጉ ድጋፎች በርካታ እንደሆኑና ወደ ፊት ተደራጅቶ መረጃው ለህብረተሰቡ እንደሚገለጽ አመልክተዋል።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) አስመልክቶ የህብረተሰቡ ግንዛቤና ህግ አክባሪነት እየተሻሻለ መምጣቱንና ይሄም ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ አቶ ንጉሱ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) የተያዙ ሰዎች ቁጥር 29 የደረሰ ሲሆን ከእነዚህ መካከል እስካሁን ሶሰት ሰዎች አገግመዋል።