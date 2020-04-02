ጥንቃቄ የጎደለው የእጀ ጓንት አጠቃቀም ለኮሮናቫይረስ እንዳያጋልጥ ተገልጋዮች ስጋታቸውን ገለጹ

አዲስ አበባ፣መጋቢት 24/2012 (ኢዜአ) በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚስተዋለው ጥንቃቄ የጎደለው የእጀ ጓንት አጠቃቀም ለኮሮናቫይረስ ሊያጋልጥ ይችላል ሲሉ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ተገልጋዮች ተናገሩ።
በተለይም ጥበቃና መሰል ሙያተኞች የሚጠቀሙበት የእጅ ጓንት ከንጽህና ጋር በተያየዘ ችግር እንደሚስተዋልበት ነው አስተያየት ሰጪዎች የጠቆሙት።
እንደአስተያየት ሰጪዎቹ ገለጻ፤ በአንዳንድ ባንኮች፣ የውሃ እና ኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ መፈጻሚያዎች እንዲሁም በተለያዩ ትልልቅ ሱፐርማርኬቶች እና ሸቀጣሸቀጥ መሸጫ ሱቆች ላይ ሰዎች አንድ የእጅ ጓንት አጥልቀው ቀኑን ሙሉ አገልግሎት ሲሰጡ ይስተዋል።
የእጅ ጓንት ቶሎ ቶሎ አለመቀየርና መቆሸሽ ለቫይረሱ መሰራጨት ሊያጋልጥ ይችላል የሚል ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው ተናግረዋል።
የኮሮናቫይረስ በዋናነት የሚተላለፈው በእጅ ንክኪ መሆኑን ያስታወሱት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሠራተኞቻቸውን የእጅ ጓንት አጠቃቀም በማሻሻል የችግሩን ተጋላጭነት እንዲቀንሱ አመልክተዋል።
መንግስት የእጅ ጓንትን ጨምሮ በንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ላይ የሚስተዋለውን አቅርቦትና ፍላጎት ያለመጣጣም ፈጥኖ በማስተካከል አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እንዲያግዝም ጠይቀዋል።
የበሽታውን ተጋላጭነት ለማስቀረት የተጀመረውን እጅን በውሃና በሳሙና የመታጠብ ተግባር በአገልግሎት መስጫዎችም አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስን መካላከል ላይ ህብረተሰቡ ራሱንና ቤተሰቡን እንዲሁም አገሩን ከከፋ አደጋ ለመታደግ ያለው ተነሳሽነት በጣም አናሳ በመሆኑ መንግስት እርምጃውን እንዲያጠናክርም አስተያየት ሰጪዎቹ ጠይቀዋል።
በተመሳሳይ የኢዜአ ሪፖርተር በከተማው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተዘዋውራ ባደረገችው ምልከታ በሰዎች የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭንብል እንዲሁም የእጅ ጓንት አጠቃቀምና አወጋገድ ላይ ክፍተት መኖሩን ታዝባለች።
በመሆኑም ህብረተሰቡ እነዚህን የንጽህ መጠበቂያዎች ሲጠቀም የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክርና መመሪያ ተከትሎ መሆን ይኖርበታል።
የጤና ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም የእጅ ጓንትና የአፍ መሸፈኛ መጠቀም የሚያስፈልገው በጤና ተቋምና በለይቶ ማቆያ አካባቢዎች መሆን እንዳለበት መግለጹ ይታወቃል።