የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለደቡብ ክልል ድጋፍ ያደረጋቸውን የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አስረከበ

ሀዋሳ፤ መጋቢት 24/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እንዲያግዝ ለደቡብ ክልል ድጋፍ ያደረጋቸውን 15 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አስረከበ፡፡
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ቁሳቁሶቹን በተረከቡበት ወቅት የአዲስ አበባ አስተዳደር ከዚህ በፊትም የክልሉ ህዝቦች ችግር ባገጠማቸው ወቅት ድጋፍ በማድረግ አኩሪ ተግባር መፈጸሙን አስታውሰዋል።
አሁንም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በቀዳሚነት ላደረገው እገዛ በክልሉ ህዝብ ስም አመስግናለው ብለዋል።
የተደረገው ድጋፍም እንደሥጋት ሁኔታው በክልሉ ለሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የሚሰራጭ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አቶ ርስቱ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ያሰባሰቡትን ሀብት ለክልሎችም መድረስ እንዳለበት በማሰብ ድጋፉን ማበርከታቸውን ገልጸዋል።
“ወቅቱ እርስ በእርሳችን የምንደጋገፍበት መሆኑን በመገንዘብ ሀብትና ንብረታቸውን ለዚህ ዓላማ እያዋሉ ላሉ ዜጎች በሙሉ አክብሮት አለን “ብለዋል፡፡
በስፍራው በመገኘት ድጋፉን ያስረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሙዩኒኬሽንና መረጃ ዳይሬክተር አቶ ነስረዲን ማህመድ ድጋፉ ደቡብን ጨምሮ ለሶስት ክልሎች ለእያንዳንዳቸው 15 ሚሊዮን ብር የሚገመት የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንደሆነ አስታውቀዋል።
የአዲስ ከተማ አስተዳደር ሁሉንም ክልሎች ተደራሽ የማድረግ እቅድ እንዳለውም ገልጸዋል።
ከተማ አስተዳደሩ የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መገኘቱ ከታወቀበት ዕለት ጀምሮ ስርጭቱን ለመከላከል የሚያስችል ሀብት ለማሰባሰብ የተለያዩ ኮሚቴዎችን አዋቅሮ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
አቶ ነስረዲን “ህብረተሰቡ እያሳየን ያለው ድጋፍና እርስ በእርስ የመረዳዳት መንፈስ ትክክለኛ ኢትዮጵዊነት የተስተዋለበት ነው “ብለዋል፡፡