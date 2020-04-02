ከኮሮና ጋር በተያያዘ የተቀመጡ ክልከላዎችን ህብረተሰቡ እንዲያከብር ጠቅላይ አቃቤ ህግ አሳሰበ

አዲስ አበባ፣መጋቢት 24/2012 (ኢዜአ) የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ የተቀመጡ ክልከላዎችን በመተላለፍ የሚንቀሳቀሱ ሲገኙ ህብረተሰቡ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር ጥሪ አቅርቧል።
ከዚሁ ጋር በተገናኘ ዜጎች ጥቆማ የሚያደርጉበት ነጻ የስልክ መስመርም በዛሬው እለት ይፋ ተደርጓል።
የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በተለያዩ ቦታዎች በለይቶ ማቆያ ቦታዎች ሆነው የጤና ክትትል እያደረጉ ለሚገኙ ሰዎች ፖሊስ እስከተቀመጠው ቀነ ገደብ ድረስ ተገቢውን ጥበቃ እያደረገ ነው ብለዋል።
”እስካሁን ባለው ሦስት መንገደኞች ብቻ ሕግን ተላልፈው ሲወጡ ከህበረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በፖሊስ እንዲመለሱ ተደርጓል” ያሉት ወይዘሮ አዳነች ከዚህ ባለፈ ግን ሌላ የጎላ ችግር አልተስተዋለም ብለዋል።
በትላንትናው ዕለት አንድ የኃይማኖት አባት እንዲሁ ወጥተው የነበረ መሆኑን አስታውሰው በተደረገው ክትትል ወደ ነበሩበት ሆቴል እንዲመለሱ መደረጉን አብራርተዋል።
ከማቆያ የወጡት ዜጎች ንኪኪ ሳይኖራቸው የተመለሱ በመሆኑ ኀብረተሰቡ ሊረጋጋ ይገባልም ነው ያሉት።
ጠቅላይ አቃቤ ህጓ የተከለከሉ ጉዳዮች ሲጣሱ ዜጎች ጥቆማ የሚያደርጉበትን 6044 ነጻ የስልክ መስመርም ይፋ አድርገዋል።
ለዚህም አግልግሎት የሚሰጡ ኦፕሬተሮች በጠቅላይ ዓቃቢ ሕግ ጽህፈት ዝግጁ ሆነዋል።
ወይዘሮ አዳነች ለተጨማሪ ለ1 ሺህ 559 ታራሚዎች ይቅርታ መደረጉንም በመግለጫቸው አመልክተዋል።
የይቅርታ አጣሪ ቦርድ አጣርቶ ለኢፌዲሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባቀረበው መሰረት ይቅርታው የተከናወነ መሆኑንም አብራርተዋል።