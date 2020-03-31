የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ሁሉም በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ

አዲስ አበባ መጋቢት 22/2012(ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ሁሉም በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተቋቋመው ንዑስ ኮሚቴ እስካሁን ድረስ ባከናወናቸው ሥራዎች ላይ ዝርዝር የአፈጻጸም ግምገማዎችን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
በዝርዝር የአፈጻጸም ግምገማው ላይ በመመስረት ለወደፊቱ ምን መደረግ እንዳለበትም አቅጣዎች መቀመጣቸውን ተናግረዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ ወረርሽኙ ከገባ 19 ቀናት መቆጠሩንና በቫይረሱ 25 ሰዎች መያዛቸውን ገልፀው፣ ከእነዚህ ውስጥ ሁለቱ ከበሽታው ማገገማቸውንና እስካሁን ምንም የሞት አደጋ አለማጋጠሙን ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ ከወረርሽኙ ባህሪ፣ ዓለም አቀፋዊ አሳሳቢነትና አስፈሪ ሁኔታ አኳያ በኢትዮጵያም ቢሆን የበለጠ አደጋና ችግር እንዳይመጣ መዘጋጀትና የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል።
ቀደም ባሉት ቀናት በአብዛኛው በቫይረሱ የተያዙት በአዲስ አበባ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ቢሆኑም በአሁኑ ወቅት ቫይረሱ ወደ ክልሎችም እየተዛመተ መሆኑን አብራርተዋል።
በዚህ ሁኔታ ወረርሽኙ ተስፋፍቶ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ህዝብና መንግስት በጋራ ተቀናጅተው እያደረጉት ያለውን ርብርብ ማጠናከር ይኖርባቸዋል ብለዋል።
“በእንደዚህ አይነት የችግር ወቅት አዝማችና ዘማች” የለም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ “ሁሉም በኃላፊነት መንቀሳቀስ የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን” ሲሉም አክለዋል።
መንግስት የዓለም አቀፍ ተሞክሮን እና የህክምና ስርዓቱን በመከተል ከወረርሽኙ ባህሪ አኳያ በጤና ባለሙያዎች የተደገፈ ምክረ ሀሳብ ለህብረተሰቡ በየጊዜው እየሰጠ መሆኑንም አመልክተዋል።
በእዚህም ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበትን የጥንቃቄ እርምጃዎችና መከልከል ያለበትን በተደጋጋሚ ልዩ ልዩ አቅሞችን ተጠቅሞ ለማሳወቅ እየሞከረ መሆኑን አስረድተዋል።
“ህብረተሰቡ በዚህ ደረጃ በመንግስት የሚያደርገውን ጥሪ እየተከተለ ምላሽ ለመስጠት እያደረገ ያለው መነሳሳት የሚያበረታታ ቢሆንም ከችግሩ አሳሳቢነት እና ውስብስብነት የተነሳ በቂ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም” ብለዋል።
የጤና ባለሙያዎች ባልተመቸ ሁኔታ ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ስለሆነ ይህ ድርጊታቸው በእጅጉ የሚያኮራና የሚያበረታታ መሆኑን አመላክተዋል።
በተመሳሳይ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ወጣቶች እና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተነሳሽነትና እያደረጉት ያለውን ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ አቶ ደመቀ አድንቀዋል።
ህብረተሰቡም በልዩ ልዩ መስክ የሚሰጡ ትምህርቶችን በአግባቡ ተገንዝቦ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ ድረስ በጋራ መንቀሳቀስ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የቫይረሱን ስርጭት መከላከል አገርንና ትውልድን የመታደግና ሉዓላዊነትን የማስከበር ጉዳይ ስለሆነ ይህንን በጥብቅ ኃላፊነት መስራት እንደሚገባ አስረድተዋል።