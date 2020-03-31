በማዕከላዊ ጎንደር በህገ-ወጥ መንገድ 3ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት ሲያጓጉዝ የነበረ አሽከርካሪ ተያዘ

ጎንደር መጋቢት 22/2012 (ኢዜአ) በማእከላዊ ጎንደር ዞን አለፋ ወረዳ በህገ-ወጥ መንገድ 3ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት በጭነት መኪና ሲያጓጉዝ የነበረ አሽከርካሪ መያዙን የወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ ኢንስፔክተር በጋሻው ሽባባው ለኢዜአ እንደተናገሩት በቁጥጥር ስር የዋለው የምግብ ዘይት በመንግስት ድጎማ ለህብረተሰቡ ይቀርብ የነበረ መሆኑ ተረጋግጧል።
መነሻውን ባህርዳር በማድረግ ትንናት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት አካባቢ ወደ ጣቁሳ ወረዳ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-44521 አዲስ አበባ በሆነ አይሱዙ የጭነት ተሸከርካሪ በድብቅ በማጓጓዝ ላይ እንዳለ በቁጥጥር ስር ውሏል።
በቁጥጥር ስር የዋለው አሽከርካሪም ዘይቱን ለመሸጥ ምንም ዓይነት የንግድ ፈቃድ እንደሌለው ገልጸው የተያዘው የምግብ ዘይት ለመንግስት ገቢ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
“የኮሮና በሽታን ምክንያት በማድረግ አንዳንድ ህገ-ወጥ ነጋዴዎች በአቋራጭ ለመክበር የፍጆታ ምርቶችን በህገ-ወጥ መንገድ በማጓጓዝና በማከማቸት ሰው ሰራሽ እጥረት እየፈጠሩ ለመሆናቸው ማረጋገጫ ነው” ብለዋል።
ህብረተሰቡም ህገ-ወጦችን ለፖሊስ አጋልጦ በመስጠት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል፡፡