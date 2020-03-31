በአማራ ክልል 7ሺህ 650 የህግ ታራሚዎች በይቅርታ ተለቀቁ

ባህርዳር መጋቢት 22/2012 በአማራ ክልል ከኮሮና ቫይረስ መከላከል ጋር ተያይዞ ከ7ሺህ 600 በላይ ለሚሆኑ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ መድረጉን የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ።
ጠቅላይ አቃቤ ህጉ አቶ ገረመው ገብረፃድቅ እንደገለጹት የፌዴራል መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እስረኞቹ በልዩ ይቅርታ እንዲለቀቁ ተወስኗል።
በዚህም በዕድሜ የገፉ፣ የሚያጠቡ እናቶች፣ ለአመክሮ እስከ አንድ ዓመት የቀራቸውና በቀላል እስራት የተቀጡ 7 ሺህ 650 እስረኞች በልዩ ይቅርታ እንዲለቀቁ መወሰኑን አስረድተዋል።
በልዩ ይቅርታው ተጠቃሚ ከሆኑት መካከልም ከግድያ ውጭ ወንጀል ፈጽመው ተፈርዶባቸው የነበሩ ሶስት የውጭ ሀገር ዜጎች እንደሚገኙበትም አስታውቀዋል።
የልዩ ይቅርታው ተጠቃሚ ከሆኑት እስረኞች መካከልም ከ123ቱ ሴቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ታራሚዎቹ ከዛሬ ጀምሮም ከየማረሚያ ቤቱ የሚለቀቁ ሲሆን ወደ ህብረተሰቡ ከመቀላቀላቸው አስቀድሞ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በጤና ባለሙያዎች ይደረግላቸዋል ተብሏል።
“ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉም ራሳቸውንና ህብረተሰቡን ከበሽታው እንዴት መከላከል እንዳለባቸው በባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እንዲያገኙ ተደርጓል”ብለዋል።
ህብረተሰቡ ታራሚዎቹ በፈፀሙት ወንጀል የተፀፀቱ መሆናቸውን በውል ተገንዝቦ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግላቸው አቶ ገረመው አሳስበዋል።
የክልሉ መንግስትም ይቅርታ የሚደረግላቸውን ታራሚዎች ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በየማረሚያ ቤቱ ኮሚቴ በማቋቋም በጥንቃቄ የመለየት ስራ ሲያከናውን መቆየቱን አውስተዋል።