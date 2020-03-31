ለኮሮናቫይርስ መከላከያ በዛሬው እለት ብቻ ከ57 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተገኘ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 22/2012( ኢዜአ) በኢትዮጵያ ኮቪድ- 19ን ለመከላከል እየተደረገ ባለው የገንዘብ ማሰባሰብ በዛሬው ዕለት ብቻ ከ57 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተገኘ።
ድጋፉን ያደረጉት 12 የተለያዩ ድርጅቶች፣ ኩባንያዎችና ባንክች በሰላም ሚኒስቴር ተገኝተው ለኮቪድ-19 ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስረክበዋል።
ድጋፍ ካደረጉት መካከል ሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ 20 ሚሊዮን ብር ሲሰጥ ፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል።
ዳሸን ባንክ 10 ሚሊዮን ብር፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ 5 ሚሊዮን እንዲሁም አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 3 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አድረገዋል።
ከእነዚህ በተጨማሪ ዓባይ ባንክ 3 ሚሊዮን፣ ደቡብ ግሎባል ባንክ 2 ሚሊዮን፣ ሆራ ትሬዲንግ 2 ሚሊዮን፣ ሳንታማሪያ ኮንስትራክሽን 1 ሚሊዮን፣ ትራኮን ትሬዲንግ 1 ሚሊዮን እንዲሁም፣ ቤተልሔም አካዳሚ 50 ሺህ ብርና እየሩሳሌም መታሰቢያ ድርጅት 200 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል።
ሳንታማሪያ ኮንስትራክሽን ከሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ በቃሊቲ አካባቢ ባለአምስት ወለል ሕንጻውን ለታማሚዎች ማቆያ እንዲሆን ፈቅዷል።
የቤተልሔም አካዳሚ ባለቤትም ከ15 ክፍል በላይ መኖሪያ ቤታቸውን ለዚሁ አገልግሎት እንዲውል ፈቅደዋል።
ለኮቪድ-19 ድንገተኛ ሁኔታ ዝግጅት የሚውል ገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያሰባስብ ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱ ይታወሳል።