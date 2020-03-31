የሐረሪ፣ አፋር ና ሶማሌ ክልሎች ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የተለያየ እገዳዎች መጣላቸውን ገለፁ

መጋቢት 22/2012 (ኢዜአ )የሀረሪ ፣ አፋርና ሶማሌ ክልሎች ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የተለያየ እገዳዎች ማስተላለፋቸውን ገለፁ ።
የሀረሪ ክልል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንደገለፀው የክልሉ መንግስት በተለያዩ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ እገዳዎች አስተላልፏል ።
ጽህፈት ቤቱ ለኢዜአ በላከው መግለጫ የክልሉ ካቢኔ መጋቢት 21/2012 ዓ.ም ባካሔደው አስቸኳይ ስብሰባ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲቻል በትራንስፖርት እንቅስቃሴ ላይ እገዳ የሚጥል ባለ ሰባት ነጥብ መግለጫ አውጥቷል ።
በዚህም ማንኛውም ዓይነት የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ከዛሬ መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ከሌላ ክልል ወደ ክልሉ መግባት እንደማይችሉ ና በክልሉ የከተማ ታክሲ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ማናቸውም አይነት ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዳይሰጡ መታገዳቸውን ገልጿል።
በክልሉ ውስጥ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲሁም ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረጉ የትራንስፖርት ጉዞዎች ከዚህ ቀደም በተላለፈው ክልከላ መሰረት ከተፈቀደላቸው የመጫን መጠን በግማሽ ቀንሰው እንዲያጓጉዙ ተወስኗል ።
ማንኛውም የግል አውቶሞቢል ወደ ክልሉ ሲገባም ሆነ ሲወጣ እንዲሁም በክልሉ ውስጥ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ከሶስት ሰው በላይ መጫን የተከለከለ መሆኑንም ጠቅሷል።
ለህብረተሰቡ ኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን የሚያመላልሱ የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሹፌርና ረዳት ብቻ በመያዝ ወደ ክልሉ መግባትና መውጣት የሚችሉ መሆኑ ተገልጿል።
በክልሉ መግቢያና መውጫ የመቆጣጠሪያ ኬላዎች ላይ ወደ ክልሉ የሚገባ ሰው በተዘጋጀው የሙቀት መለኪያ መሳሪያ የሰውነት ሙቀቱን የመለካት ግዴታ እንዳለበትም ተጠቅሷል።
በሀገሪቷ በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ወጥተው ወደየቤተሰባቸው የሚመለሱ ተማሪዎችን በሚመለከት በልዩ ሁኔታ የሚስተናገዱ ይሆናል ሲል መግለጫው አትቷል።
የአፋር ክልል ካቢኔ በበኩሉ ትናንት ባካሔደው አስቸኳይ ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎች ማሳለፉን የክልሉ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ገልጿል።
የፅህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ አህመድ ከሎይታ የካቢኔውን ውሳኔ በመጥቀስ እንደገለፁት፤ ከአሁን በፊት የተላለፉት ውሳኔዎች እንደተጠበቁ ሆነው በትራንፖርት ዘርፍ ተጨማሪ እገዳዎች ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በክልሉ በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሶስት እግር ተሸከርካሪዎችን ጨምሮ መለስተኛና አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ከመደበኛ የመጫን አቅማቸው 50 በመቶ ቀንሰው አገልግሎት እንዲሰጡ ተወስኗል ።
ክልሉን አቋርጠው የሚያልፉ ሀገር አቋራጭ የህዝብና የጭነት ተሽከርካሪዎች በክልሉ ሰው መጫንም ሆነ ማውረድ እንደማይችሉ ካቡኔው መወሰኑንም አሰረድተዋል ።
የሶማሌ ክልል ኮማንድ ፖስት በበኩሉ በትራንስፖርት፣ በስፖርትና በመዝናኛ ስፍራዎች ላይ የእገዳ ውሳኔ ማስተላለፉን አስታውቋል ።
በኮማንድ ፖስቱ ውሳኔ መሰረት ከምግብና አስፈላጊ ቁሳቁስ በስተቀር ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከድንበር አካባቢዎች እንዳይገቡ ከልክሏል ።
በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ከተፈቀደላቸው ሰው የመጫን መጠን በግማሽ ቀንሰው እንዲሰሩ ወስኗል።
የምሽት መዝናኛዎች፣ጭፈራ ቤቶች ፣ ጫት ቤቶችና ኳስ በቴሌቪዥን የሚያሳዩ ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ እንዲዘጉም የተወሰነ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን፤ ውሳኔዎቹ ከዛሬ ጧት ጀምሮ በጅጅጋ ከተማ ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል ነው የተባለው።
የክልሉ ህዝብ ከጸጥታ አካላትና ከጤና ባለሙያዎች ጎን እንዲቆምና አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንዲያደርግ ኮማንድ ፖስቱ ጥሪ አስተላልፏል ።
ጡረታ የወጡ የህክምና ባለሙያዎችና ዘንድሮ በጤና ዘርፍ የሚመረቁ ተማሪዎች በሙሉ ህዝባቸውን ለማገልገል ዝግጁ እንዲሆኑና ወደ ክልሉ ጤና ቢሮ መጥተው እንዲመዘገቡም ጥሪ ቀርቧል ።