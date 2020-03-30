70 ድርጅቶች የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ና 7 ድርጅቶችም የፊት መሸፈኛ ጭምብል እያመረቱ ነው

መጋቢት 21/2012 70 ድርጅቶች የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር እንዲሁም ሰባት ድርጅቶች የአፍ መሸፈኛ ማስክ እያመረቱ እንደሆነ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ።
ህገ ወጥ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነም ገልጿል።
የተለያዩ ምርቶችን ሲያመርቱ የነበሩ ፋብሪካዎች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን እንዲያመርቱ መደረጉን ሚኒስቴሩ ገልጿል።
ሚኒስቴሩ በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ከተከሰተበት እለት ጀምሮ ከጤና ሚኒስቴር፣ ከስኳር ኮርፖሬሽን፣ ከኢትዮጵያ ምግብና መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት ኢንዱስትሪዎች የመከላከያ ቁሳቁሶችን እንዲያመርቱ እያደረገ መሆኑን ገልጿል።
የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ወንድሙ ፍላቴ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ 70 አምራች ድርጅቶች የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር እንዲሁም ሰባት ድርጅቶች የአፍ መሸፈኛ ማስክ እንዲያመርቱ ተደርጓል።
ድርጅቶቹ በወር 53 ሚሊዮን ሊትር ሳኒታይዘር የማምረት አቅም እንዳላችው የገለጹት አቶ ወንድሙ፤ ምርቱን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ የማሰራጨት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ገልፀዋል።
የአፍ መሸፈኛ ማስክ የሚያመርቱ ድርጅቶች በወር ሶስት ሚሊዮን ማስክ የማምረት ዓቅም እንዳላቸው ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ የማምረት ሂደቱን እንደሚከታተልና ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
በኢንዱስትሪዎች በማምረት አቅም ደረጃ ምንም ስጋት እንደማይኖርም አመልክተዋል።
ሚኒስቴሩ በኮሮናቫይረስ መከሰት የተነሳ ህገ ወጥ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ እና ምርት በሚደብቁ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ አቶ ወንድሙ ገልፀዋል።
እስካሁን ድረስም 7 ሺህ 263 ምርት የሰወሩና ዋጋ የጨመሩ ነጋዴዎች ላይ የንግድ ተቋሞቻቸውን የማሸግ ርምጃ እንደተወሰደ ተናግረዋል።
እንደ አቶ ወንድሙ ገለፃ፤ ርምጃ እየተወሰደ ያለው ሚኒስቴሩ በሚመራው ግብረ ሃይል ክትትልና በህብረተሰቡ ጥቆማ ነው።
ህብረተሰቡም ሀላፊነት የጎደላቸው ነጋዴዎችን በመጠቆም መብቱን ማስከበር እንዳለበትም አሳስበዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ በህብረተሰቡ ዘንድ የመደጋገፍ ዝንባሌ በስፋት የታየ ቢሆንም በአጋጣሚው ለማትረፍና ለመጠቀም ሲሉ ዋጋ መጨመርና ምርት መሸሸግ ላይ የተሳተፉ ነጋዴዎች መኖራቸው ይታወቃል።