የጤና ባለሙያዎች ህዝብን ለማገልገል ራሳቸውን ከኮኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት ሊጠብቁ ይገባል

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 21/2012( ኢዜአ) የጤና ባለሙያዎች ከኮሮናቫይረስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ሙያዊ አገልግሎታቸውን መስጠት አለባቸው ተባለ፡፡
ስርጭቱን ለመከላከል የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችም ከጤና ጣቢያ እስክ ሆስፒታሎች ድረስ በበቂ ሁኔታ መሰራጨት እንዳለባቸው ተገልጿል።
በቅዱስ ፓውሎስ ሆስፒታል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ዳይሬክተር ዶክተር ደሳለኝ ቀንይ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ ሲሆን “የህብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የጤና ባለሙያዎች በቅድሚያ ራሳችንን መጠበቅ አለብን” ብለዋል።
ቫይረሱ በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተ እንደመሆኑ መጠን ከሌሎች አገሮች ብዙ ተሞክሮዎችን መውሰድ እንደሚቻል ተናግረው፤ በአንዳንድ አገሮች ጤና ባለሙያዎች ጭምር ተጋላጭ እንደሆኑ ጠቅሰዋል።
ከዚህ በተቃራኒው በቻይና ከተሞች ደግሞ ጤና ባለሙያዎቹ በቂ መከላከያ ቁሳቁሶች በመቅረቡና በአግባቡ በመጠቀማቸው ራሳቸውን ጠብቀው ውጤት ማስመዝገባቸውን አንስተዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የጤና ባለሙያዎች ሙያዊ ቁርጠኝነት፣ አገልግሎቱን ሲሰጡ የሚያደርጉት ጥንቃቄ፣ የህብረተሰቡ ግንዛቤና የመንግስት የቁሳቁስ አቅርቦት ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል።
በኢትዮጵያ ያለው የጤና ባለሙያ ከአጠቃላይ ህዝቡ ጋር ሲነፃፀር አነስተኛ በመሆኑ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ሁሉም አካል ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል።
በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሁሉም ሰራተኞች በቂ ስልጠና እንደተሰጣቸው የተናገሩት ዶክተር ደሳለኝ፤ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች በቂ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክረዋል።
ህብረተሰቡም መንግስት የሚሰጠውን የታማሚ ቁጥር ከሌላ አገሮች ጋር በማነፃፀር መዘናጋት እንደሌለበት መልዕክት አስተላልፈዋል።
በተለይም ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን ማፅዳት፣ ምልክቶች ሲታዩ በፍጥነት ለጤና ተቋማት ሪፖርት በማድረግ በኩል ህብረተሰቡ ንቁ መሆን እንደሚገባው አስገንዝበዋል።
ማህበረሰቡ በሚንቀሳቀስበት ሁሉ መንግስትና የጤና ተቋማት የሚያስተላልፉትን መረጃ በንቃት በመከታተልና በመተግበር በኩል አሁንም ብዙ የሚቀር ነገር አለ ሲሉም ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ረፋድ ላይ በኮቪድ-19 ዙሪያ ባስተላለፉት መልዕክት ”በቂና ብቁ መሳሪያዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ ከኔ ለወገኔ ብለው ህዝባቸውን ለመታደግ የሚሰሩ የህክምና ባለሙያዎች አግኝተናል” ማለታቸው ይታወሳል።