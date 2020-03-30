የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ውሳኔዎችና እርምጃዎች ተላለፉ

አሶሳ /መቱ / ሰመራ ኢዜአ መጋቢት 21 ቀን 2012 ዓም የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህዝብ ትራንስፖርት ላይ ገደብ መጣሉን ፣ በመቱ መመሪያዎች እንዲተገበሩ ጥሪ መቅረቡንና በአፋር በሺሻ ቤቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ከየቦታው የመጡ መረጃዎች አመለከቱ ።
በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከአሶሳ ወደ ዞንና የወረዳ ከተሞች የሚደረግ የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፓርት ላይ ገደብ ተጥሏል ።
የክልሉ ኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረሃይል ዛሬ ባደረገው ውይይት ህብረተሰቡ አሁንም ማህበራዊ ርቀቱን አለመጠበቅን ጨምሮ ከፍተኛ መዘናጋት እንደሚታይበት ግልፅ አድርጓል ።
በክልሉ በህዝብ ትራንስፓርት እንቅስቃሴ ትርፍ ከመጫን አንስቶ የተጨናነቀ ጉዞ እንደሚደረግም ግብረ ሃይሉ ገልጿል ።
ቫይረሱ በክልሉ ቢከሰት ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል አንደሚችል የገለፀው ግብረሃይሉ ከዛሬ ጀምሮ ከኦሶሳ ወደ ዞንና ወረዳ ከተሞች የሚደረገው የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፓረት ላይ ላልተወሰነጊዜ ገደብ ጥላል ።
ከአቅም በላይ የሆነ አጋጣሚ ቢፈጠር እንኳን አንድ ተሽከርካሪ ከሚችለው ሰው ቁጥር በግማሽ አሳፍሮ መጓዝ እንዳለበት ግብረሃይሉ አሳስቧል ።
በአሶሳ ከተማና በየወረዳዎች አገልግሎት የሚሰጡ ባጃጆች አንድ ሰው ብቻ አሳፍረው እንዲጓዙ ወስኗል ።
ከዚህ ቀደም ያስተላለፈው ውሳኔ በመጣሰ በአሶሳ ከተማ በቀን እየተዘጉ ማታ አገልግሎት የሚሰጡ ጭፈራ ቤቶች እንዳሉ የገለፀው ግብረሃይሉ የፀጥታ ሃይሉ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ አዟል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የመቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቀልቤሳ ቶሌራ ህብረተሰቡ የቫይረሱን ስርጭት አስቀድሞ ለመከላከል የተቀመጡትን ክልከላዎች በማክበርና በማስከበር የዜግነት ሐላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል ::
በተለይ ወጣቶች እርስ በእርስ በመመካከር በአንድ ቦታ ተሰባስበው ከመቀመጥና በጋራ ከመንቀሳቀስ ለጊዜው እንዲቆጠቡ መልዕክት አስተላልፈዋል::
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚወጡ መመሪያዎችን በመከተልና ህብረተሰቡን በማስተማር የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ወጣቶቹ ምላሽ ሰጥተዋል ።
ወደ ከተማው የሚገቡና የሚወጡ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችና የከተማ ውስጥ የታክሲ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ታግዷል::
የመንገድ ዳር ጫት መቃሚያን ጨምሮ የመንገድ ዳር የቡና እና ሻይ ንግድም ታግዷል::
የጤና ባለሙያዎች ፣ የአመራር አካላት እና የከተማው ወጣቶችም ህብረተሰቡ ከቫይረሱ ስርጭት አስቀድሞ ራሱን እንዲከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን መስጠት ጀምረዋል ።
በአፋር ክልል የሰመራ ሎጊያ ከተማ ከንቲባ አቶ አሊ መሃመድ እንደገለፁት ደግሞ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሲባል ከ200 በላይ የሺሻዕቃዎች እንዲቃጠሉና 15 የሸቀጣ ሸቀጥ መደብሮች እንዲታሸጉ ተደርጓል ።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ የንግድ ድርጅቶቻቸው ከማሸግ ባሻገር በህግ የሚጠየቁበት እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል ።
50 የሺሻ መጠቀሚያ ቤቶችን ከፍተው ሲሰሩ ለነበሩ ግለሰቦችም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶአቸዋል ።