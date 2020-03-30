የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ህብረተሰቡ የተሻለ ውጤት ያመጡ አገሮችን ተሞክሮ በአግባቡ መተግበር አለበት ተባለ

መጋቢት 21/2012 ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል በሽታውን በመከላከል ውጤት ያመጡ አገሮችን ተሞክሮ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባቸው የአዲስ አበባ ወጣቶች ፌዴሬሽን አስገነዘበ።
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በከተማ አስተዳደሩ የተጀመረውን ጥረት የሚያግዙ 7 ሺህ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ዛሬ ስራ እንደሚጀምሩ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፌደሬሽን አስታውቋል።
በበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ የተሳተፈው የፌዴሬሽኑ አመራር አባል ወጣት ከድር አሰፋ እንደገለጸው፤ መጀመሪያ በወረርሽኙ የተከሰባት ቻይና የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የወሰደችውን ርምጃ በመተግበር ችግሩን ለመከላከል መስራት ያስፈልጋል።
ወረርሽኙ ዓለም አቀፋዊ ችግር በመሆኑ ስርጭቱን በመከላከል የተሻለ ውጤት እያመጡ ካሉ አገሮች ትምህርት በመውሰድ ህብረተሰቡ እንዲተገብረው መሰራት እንዳለበት ገልጿል።
በተለይም የእጅ ንጽህና መጠበቅ፣ ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ፣ ንክኪን መቀነስና የተለያዩ ርምጃዎችን መውሰድና መተግበር ኮቪድ-19 ለመከላከል ዋና መፍትሄ አድርገው አገሮች የወሰዱት መሆኑን ገልጾ፤ በኢትዮጵያም ይህ ርምጃ መወሰድ እንደሚገባው አመልክቷል።
በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሳተፉ ወጣቶችም በመንግስት የሚተላለፉ የመከላከል ርምጃዎችን ለማስተግበር ግንዛቤ መፍጠር እንዳለባቸው አመልክቷል።
ከዚህ በተጨማሪም አቅም የሌላቸውን፣ የጎዳና ተዳዳሪዎች እና ሌሎች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አላት ከኮሮናቫይረስ ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራበት ተናግሯል።
ወረርሽኙ ያመጣውን ችግር ለመሻገር እርስ በርስ መደጋገፍ እንዳለበት ገልጿል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ፌደሬሽን ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወጣት አብርሃም ይርጋ በበኩሉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ግንዛቤ በመፍጠር በመዘናጋት ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ የሚያግዝ መሆኑን ገልጿል።
በበጎ ፈቃድ አገልግሎት አነስተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንዲያገኙ ለማስቻል ጥረት እንደሚደረግ ጠቁሟል።
በመዲናዋ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረግ እንቅስቃሴ የሚሳተፉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ዛሬ ወደ ስራ የሚገቡትን 7 ሺዎችን ጨምሮ 10 ሺህ ናቸው።