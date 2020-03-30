በአዳማ ትራንስፖርት መቋረጡ ወቅታዊና ተገቢ ነው ተባለ

አዳማ፤ መጋቢት 21/2012 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ መንግሥት የኮሮና ቫይረሰ ስርጭትን ለመግታት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲቆም ማድረጉ ወቅታዊና ተገቢ መሆኑን ለኢዜአ እሰተያየታቸውን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ገለፁ ።
አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል በአዳማ ከተማ የቀበሌ 03 ነዋሪ አቶ አንቱዋ ቱና አንደገለፁት የቫይረሱን ስርጭት አንዲስፋፋ ከሚያደርጉት መካከል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አንዱ ነው ።
በአዳማ ከተማ የቫይረሱ ስርጭት በመታየቱና አሳሳቢ እየሆነ በመምጣቱ ይህንን ስጋት ለመቀነስ መስተዳድሩ የወሰደው እርምጃ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ህዝቡ በመንግስት የተላለፈውን መመሪያ በማክበርና ለተፈፃሚነቱ ትብብር በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የድርሻችንን መወጣት አለብን ብለዋል ።
መንገድ ላይ አንቅስቃሴዎች ሲበራከቱ የቫይረሱ ስርጭት በፍጥነት ስለሚዛመት መስተዳድሩ የወሰደው አርምጃ ወቅቱ የሚጠይቀው መፍትሄ መሆኑን የገለፁት ደግሞ የቦኩ ሸነን ቀበሌ ነዋሪ አቶ ደጀኔ ንጉሴ ናቸው ።
በከተማዋ የትራንስፖርት እንቅስቀቃሴ በመቆሙ ህብረተሰቡ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በቤቱ ይገደባል ያሉት አቶ ደጀኔ ይህ ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የጎላ ድርሻ አለው ብለዋል ።
የህብረተሰቡም እንቅስቃሴ እንዲቀንስ መንግስት ገደብ ሊያበጅ እንደሚገባ አቶ ንጉሴ ተናግረዋል ።
ሌላ አስተያየት ሰጪ የሶሌ ደካአዲ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ወርቄ ገመዳ በበኩላቸው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መቆሙ በእለታዊ ኑሮአቸን ላይ ጫና የሚፈጥር ቢሆንም በሽታውን ለመግታት የተወሰደው እርምጃ ትክክለኛ መሆኑን ገልፀዋል ።
የበሽታው ስርጭት በዚህ እርምጃ ይቀንሳል ያሉት ወይዘሮ ወርቄ ህብረተሰቡ ማህበራዊ ትስስሮችን በመግታት ለመንግስት መመሪያ ተፈፃሚነት በቤቱ በመሆን የበኩሉን እገዛ ማድረግ ይገባል ብለዋል ።