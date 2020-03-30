የትራንስፖርት ማህበራት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

ዲላ (ኢዜአ) መጋቢት 21/2012 በጌዴኦ ዞን የሚገኙ የትራንስፖርት ማህበራት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላክ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፉን ያደረጉት ዘጠኝ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርዎች ማህበራት መሆናቸውን የጌዴኦ ዞን መንገድና ትራንስፖርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ረድኤት ክፍሌ ገልጸዋል።
ማህበራቱ ድጋፍ ካደረጉት ቁሳቁሶች ውስጥ 44 ደርዘን ሳኒታይዘርና ፈሳሽ ሣሙና እንዲሁም የእጅ ጓንትና የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶ ይገኙበታል ብለዋል።
በትራንስፖርት ማህበራት የተደረገው ድጋፍ የቫይረሱን ስርጭት በዞን ደረጃ ለመከላከል እየደተረገ ያለውን ጥረት እንደሚያግዝ አስታውቀዋል።
ድጋፍ ካደረጉት ማህበራት መካከል የይርጋ ጨፌ ቡና 1ኛ ደረጃ ትራንስፖርት ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው ግጅሶ በሰጡት አስተያየት ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ከሚታይባቸው አከባቢዎች አንዱ የትርንስፖርት ዘርፍ ነው።
በመሆኑም የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ በመነሳሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ስርጭቱን መግታት ካልተቻል ከመንግስት በሚወጣው ውሳኔ መሠረት አገልግሎት በማቋረጥ ለረጅም ጊዜ ከስራ ገበታ ውጭ የሚሆነው የትራንስፖርት ዘርፍ በመሆኑ በቀጣይም ተሳትፎአችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል።
የታቦር ደረጃ አንድ የህዝብ ማመላለሻ ባለንብረቶች ዲላ ስምሪት ጣቢያ ተወካይ አቶ ለማ ተሰማ በበኩላቸው ቫይረሱን ለመከላከል መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተቀብለው እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ማህበሩ በመናኸሪያ ውስጥ የእጅ መታጠቢያዎችን በማዘጋጀት ተሳፋሪዎች እጃቸውን እንዲታጠቡ ከማድረግ ባለፈ ፈሳሽ ሳሙና፣ጓንትና ሳኒታይዘር ገዝቶ በቅርቧል ።
የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገዙ አሰፋ ህብረተሰቡ እራሱን ከበሽታው በመጠበቅና የሚችለውን ድጋፍ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት ለመግታት መረባረብ እንዳለበት አሳስበዋል።
እስከ አሁን የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው በተለይ የለይቶ ማቆያ ቦታ በማዘጋጀት ከዲላ ዩኒቨርስቲ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።