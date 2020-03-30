የቀድሞ የፍቅረኛው በኮሮና ተይዛለች ብሎ የሀሰት መረጃ ያሰራጨው ግለሰብ ዘብጥያ ወረደ

መጋቢት 21/2012 ነገሩ እንዲህ ነው ነዋሪነቱ በደቡብ አፍሪካ ደርባን ከተማ የሆነው ግለሰብ የቀድሞ ፍቅርኛውንና ወንድሟን በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል በሚል በኋትስ አፕ ማህበራዊ ሚዲያ ፎቶዋን በመለጠፍ መረጃ አሰራጭቷል፡፡
የ23 ዓመቷን ወጣት ፎቶዋን አባሪ በማድረግ የተሰራጨው መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ በስፋት ይታያል፡፡
መረጃው የደረሰው ፖሊስም የልጅቷን አድራሻና የወሬው መነሻ ላይ ክትትል ያደርጋል፡፡
ልጅቷና ወንድሟም በበኩላቸው መረጃው የሀሰት መሆኑንና የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደሆነ ለፖሊስ ያመለክታሉ፡፡
በማህበራዊ ሚዲያ በኩልም መልዕክቱን ያጋራሉ፡፡
ፖሊስም የልጅቷን መልዕክት በመቀበል ሃሰተኛ መረጃውን ለማጣራት ወደ ቤቷ አቅንቶ ልጅቷና ወንድሟ የኮሮና ተጠቂ አለመሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡
የሀሰት መረጃውን ያሰራጨው የቀድሞ ፍቅርኛዋ መሆኑን ለፖሊስ በወቅቱ ትናገራለች፡፡
ፖሊስ የልጅቷን ቃል ይዞ መረጃው የሀሰት መሆኑንና ጽሁፉን በኋትስ አፕ በኩል የለቀቀው የቀድሞ ፍቅረኛዋ እንደሆነ ይደርስበትና ግለሰቡን በመያዝ ይህ ጉዳይ ስም ማጥፋትና ማህበራዊ ቀውስ የሚያስከትል ጥፋት ነው በሚል የክስ ፋይል ከፍቶበት ፍርድ ቤት እንዳቆመው ታይምስ ላይቭ አስነብቧል፡፡
በእኛም አገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ መረጃዎችና ከጤና ሚኒስቴር እውቅና ውጪ የሆኑ መልዕክቶች በተደጋጋሚ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲዘዋወሩ ይታያል፡፡
መረጃን ከአስተማማኝ ምንጭ እንውሰድ፤ከቫይረሱም እራሳችንን እንጠብቅ !