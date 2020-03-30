በሐረሪ ክልል 133 የህግ ታራሚዎች ተለቀቁ

ሀረር ኢዜአ መጋቢት 21 ቀን 2012 ዓም በሐረሪ ክልል 133 የህግ ታራሚዎች በይቅርታ ከእስር መለቀቃቸውን የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገልፀ ።
በሌላ በኩል መንግስት ያወጣውን ምክረ ሃሳብ፣የተለያዩ ድንጋጌዎች እና መመሪያዎችን ተግባራዊ በማያደርጉ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ የክልሉ መንግስት ከዛሬ ጀምሮ የእርምት እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል ።
የክልሉ ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ አዩብ አህመድ ዛሬ እንደገለጹት የህግ ታራሚዎቹ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ ተከትሎ ዛሬ በይቅርታ እንዲፈቱ ተደርጓል።
የተፈቱት ታራሚዎች የአመክሮ ጊዜያቸው ሊሞላ ስድስት ወር የቀራቸው፣ ህጉን መሰረት ያደረገ ይቅርታና ከ3 ዓመት በታች ፍርደኛ እንዲሁም በማረሚያ ቤት ቆይታቸው መልካም ስነ-ምግባር ያሳዩ ታራሚዎች መሆናቸውን ገልጸዋል።
ታራሚዎቹ ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ በተለይ ቫይረሱን ከመከላከል አኳያ ምን መስራት እንደሚጠበቅባቸው ግንዛቤ እንዳገኙ ተናግረዋል።
ታራሚዎቹ ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ የበደሉትን ማህበረሰብ የመካስና የማስተማር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተነግሮአቸዋል ።
እንደ አቶ አዩብ ገለጻ ቫይረሱን ለመከላከል የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከማሳደግ በተጨማሪ የተለያዩ እርምጃዎች፣ ውሳኔዎች እና ክልከላዎችን እያስተላለፈና እየደነገገ ይገኛል።
በዚህም መንግስት የሚያስተላልፈውን ምክረ ሃሳብ፣ክልከላና ድንጋጌን በክልሉ የሚገኙ የግልና የመንግስት ተቋማት እንዲህም ማህበረሰቡና ግለሰቦች ተግባራዊ ማድረግና መፈጸም እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል ።
በቸልተኝነትና ሆነ ተብሎ የመንግስትን አቅጣጫ በመተላለፍ ህዝብና ዜጎችን አደጋ በሚጥል መልኩ በሚንቀሳቀሱ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ከዛሬ ጀምሮ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል ።
በክልሉ የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት የኮሮና ቫይረስ በሽታን ምከንያት በማድረግ አላስፈላጊ ዋጋ ከመጨመር እንዲታቀቡ አቶ አዩብ አሳስበው ይህኑ በሚተላለፉ ግን ጠበቅ ያለ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልፀዋል ።