ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ጋር ተወያዩ

አዲስ አበባ ፣መጋቢት 20/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አህመድ ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ጋር የኮሮናቫይረስን ለመከላከል በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ በስልክ ተወያዩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእንግሊዝ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ጋር የኮሮናቫይረስን ለመከላከል እየተደረገ ባለው ጥረት ዙሪያ መክረዋል።
በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን ትብብር ለማጠናከር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይም በስልክ መወያየታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ በፌስቡክ ገፃቸው ላይ ባሰፈሩት ፅሁፍ ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል እና ሥርጭቱን ለመግታት የብሪታኒያ የተጠናከረና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ብሪታኒያ እንደምትደግፍ ማረጋገጧን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
በተመሳሳይ የምሥራቅ አፍሪካ አገራት ወረርሽኙን በትብብር መከላከል በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር በስልክ መወያየታቸው ተገልጿል።