የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ህብረተሰቡ መመሪያዎችን መተግበር አለበት

አዲስ አበባ፣መጋቢት 20/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በመንግስት የሚተላለፉ መመሪያዎችን ህብረተሰቡ በተግባር መተርጎም እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገለጸ።
የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን፣ ከሌሎች የከተማ አስተዳደሩ አስፈጻሚ ተቋማት ጋር በመተባበር ዛሬ በ13 የአዲስ አበባ ዋና ዋና መንገዶች የጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ርጭት አከናውኗል።
ርጭቱ ከመስቀል አደባባይና ከሚኒልክ አደባባይ በመነሳት በመዲናዋ ከ41 ኪሎ ሜትር በላይ ጎዳናዎችን የሸፈነ ነው።
በመርሃ ግብሩ ላይ 14 ሺህ እና 16 ሺህ ሊትር መያዝ የሚችሉ ከ90 በላይ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ስራ ላይ ተሰማርተዋል።
የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የኮሚኒኬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና የርጭቱ አስተባባሪ አቶ እያሱ ሰለሞን ለኢዜአ እንዳሉት፤ ክንውኑ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን መግታትና ኅብረተሰቡን ለማስተማር ያለመ ነው።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ብቻ በቂ ባለመሆናቸው ኅብረተሰቡ የራሱን ጥንቃቄ በማድረግ በመከላከል ሂደቱ በንቃት መሳትፍ ይኖርበታል ብለዋል።
በፍርሃት ከመሸበር ይልቅ የመንግስት መመሪያዎችን መከታተልና በአግባቡ መተግበር እንደሚገባም አሳስበዋል።
በመዲናዋ የተደረገው የጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ርጭት የመጀመሪያው እንደመሆኑ መጠን አሰራሩ ቀጣይነት እንዲኖረው ስራው ተገምግሞ አቅጣጫ ይቀመጣል ብለዋል።
የጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ርጭትም ሆኑ ሌሎች የመንግስት ተግባራት በሽታውን ለመከላከል በቂ ባለመሆኑ፤ ኅብረተሰቡ በተነሳሽነት መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል።
ከመንግስት የሚወጡ መመሪያዎችን በመከተል ባለሃብቶች፣ የህዝብ አደረጃጀቶችና ወጣቶች አካባቢያቸውን በማፅዳት ቫይረሱን መከላከል እንዳለባቸውም አሳስበዋል።በመዲናዋ ዋና ዋና መንገዶች የሚረጨው የጸረ ተህዋሲያን መድሃኒት በእፅዋትና ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጓል ብለዋል።
ህዝቡ ማኅበራዊና አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ መንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ ደግሞ ከቤት ባይወጣ ሲሉ መክረዋል።