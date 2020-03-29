በአሰላ ከተማ ቫይረሱ በመከላከል ረገድ የሚታየውን ቸልተኝነት እንዲታረም ተጠየቀ

አዳማ መጋቢት 20/2012 (ኢዜአ) በአሰላ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመግታት በሚደረገው ጥረት ላይ ቸልተኝነት እየታየ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጠየቁ ።
የአሰላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገብሬ ዑርጌሶ ለኢዜአ እንደገለጹት በከተማዋ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመግታት የወጣውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ላይ በህብረተሰቡ ዘንድ ሰፊ መዘናጋት እየታየ ነው ።
የበሽታውን ስርጭትን ለመከላከልና ለመግታት የህብረተሰቡ ቅድመ ጥንቃቄና ራስን መጠበቅ ወሳኝ እርምጃ መሆኑን አመልክተዋል።
ነገር ግን በከተማዋ የህብረተሰቡ ማህበራዊ ትስስር በተለይ የእድር ስብሰባዎች ፣ለቅሶ፣ ቤተ እምነቶች አካባቢ በቤተክርሲያንና መስጊዶች በመንግስት የወጣው መመሪያ በሚፈለገው መልኩ ተግባራዊ እየተደረገ አይደለም ብለዋል።
በተመሳሳይ ለህብረተሰቡ የእለት ተዕለት አገልግሎት የሚሰጡ መብራት ሃይል፣ባንኮች፣ማዘጋጃ ቤት፣መናኽሪያና ተያያዥ ተቋማት አካባቢ የሚሰጠውን ትምህርታዊ ግንዛቤና መመሪያ ቸል በማለት ርቀት ሳይጠበቁ እንደወትሮ ሁሉ ለመስተናገድ የሚደረግ እንቅስቃሴ እያገጠመን ነው ብለዋል።
እየተፈጠረ ያለው ቸልተኝነትና መዘናጋት ለከፋ ችግር እንዳይዳርገን የከተማዋን መናኽሪያ ሶስት ቦታ ላይ ከፍለን መንገደኞቹ እንዳይጠጋጉና ንክኪ እንዳይኖር ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ከንቲባው ተናግረዋል።
በተለይ የእድር ስብሰባዎች ለጊዜው እንዲቀሩ ፣ ቀብርና ለቅሶ በውሱን ሰዎች እንዲከናወንና ቤተ እምነቶች አካባቢ ተገቢው ጥንቃቄ እንዲደረግ ህብረተሰቡን ከማስተባበርና ከማሳመን ጀምሮ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ከንቲባው ገልፀው ህብረተሰቡም መመሪያውን በማክበር የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል ።
የተለያዩ ኮሚዌዎች ተደራጅተው በንፅህና መጠበቂያ አቅርቦት፣በገበያ ሁኔታ፣በትራንስፖርትና በከተማዋ የእጅ መታጠቢያ ውሃ እጥረት እንዳይኖር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአሰላ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ገነሞ ነቢ ናቸው።
በዚህም በመናኽሪያና ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጡ ባንኮች፣ቴሌ፣መብራት ሃይል፣ማዘጋጃ ቤትና ሌሎች ተቋማት ላይ በአንድ ጊዜ እስከ 20 ሰው ማስታጠብ የሚችል የውኃ መስመር በመዘርጋት ሰው ሳይጠጋጋና እጅ ለመታጠብ ወረፋ ሳይጠብቅ እንዲታጠብ እየደረግን ነው ብለዋል።
የከተማዋ ህዝቡም ሆነ ከተለያዩ የአርሲ ዞን ወረዳዎች ወደ አሰላ የሚመጣ ማንኛውም አካል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግና መዘናጋት እንደሌለበት ለማስተማር የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በትራንስፖርት አገልግሎት በተለይ በባጃጅ ውስጥ ከሁለት ሰው በላይ እንዳይጫን፣ የህዝብ ማመላለሻ አውቶብሶች ከወንበር ውጭ ትርፍ እንዳይጭኑና ተገቢው የንፅህና መጠበቂያ እንዲኖራቸው እየተደረገ መሆኑን አስረድትዋል።
በሚደረገው የዕለት ተዕለት ግምገማ በሆቴሎች፣በመንገድ ላይ በሚደረገው ጉዞ፣አገልግሎት ለማግኘት በሚኬድበት ቦታዎች ላይ ባለው መዘናጋትና ቸልተኝነት አሁንም የሚሰጠውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ክፍተት መኖሩን የገለፁት አቶ ገነሞ ይህን ለማረም ጥብቅ እርምጃ እየወሰድን ነው ብለዋል።