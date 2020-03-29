ህዝቡ መመሪያዎችን በመተግበር ራሱንና ወገኑን ከኮሮና ቫይረስ እንዲታደግ ጥሪ ቀረበ

ባህርዳር መጋቢት 20 /2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በመንግስት የሚተላለፉ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ ህዝቡ ራሱን እንዲጠብቅ የአማራ ክልል የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ።
በአማራ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ትናንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት በመገኘት የኮሮና ቫይረስ በመከላከል ላይ ያተኮረ መግለጫ ሰጥተዋል።
የሃይማኖት አባቶቹ በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡ ስለበሽታው አስከፊነት የሚሰጠውን ተከታታይነት ያለው ትምርት በማዳመጥ ራሱንና ቤተሰቡን ከበሽታው መጠበቅ አለበት ብለዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የባህርዳር ሀገረ ስብከት የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ሊቀሊቃውንት ስምዓኮነ መላክ እንደገለጹት ” አስከፊውን የኮሮና በሽታ በጋራ ልንከላከለው ይገባል”።
“እንደኮሮና አይነት መቅሰፍት ሲመጣ መጠንቀቅ እንዳለብን የተማርነው ከአምላካችን ነው” ያሉት ሊቀ ልቃውንት ስምዓኮነ በሀገራችንም ሆነ በዓለም የተከሰተውን ወረርሽኝ መከላከል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ዘር፣ ሃይማኖትና ቀለም ሳይመርጥ እያጠቃ የሚገኘውን በሽታ በአግባቡ ተረድተን መከላከል ካልቻልን እንደ ማህበረሰብ መኖር የማንችልበት አደጋ የሚያጋጥመን መሆኑ አጠራጣሪ አይደለም” ብለዋል።
በዚህም በየደረጃው የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን በመጠበቅ ምዕመኑን በጸሎት፣ በማስተማርና በሌሎች መንገዶች መርዳት እንደሚጠበቅባቸው መልዕክት አስተላልፈዋል።
የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሰይድ መሀመድ በበኩላቸው በዚህ አስከፊ ወቅት ወደፈጣሪ ዱአ ከማድረግ በተጨማሪ የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት የግድ ይላል።
ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚተላለፉ መልዕክቶችን ህብረተሰቡ በመቀበል ራሱንና ወገኑን ከዚህ አስከፊ በሽታ ሊጠብቅ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የዕምነቱ ተከታዮችም ሰላማዊ ጊዜ እስኪመጣ በቤት ውስጥ የስግደትና ጸሎት በማድረግ የኮሮና በሽታን ለመከላከል በሚደረገው ርብርብ ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል።
በሃይማኖት አባቶች ጭምር የሚሰጠውን የማስጠንቀቂያ ደወል ሁላችን ተገንዝበን ከተደቀነብን አስከፊ በሽታ ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ያሉት ደግሞ የባህርዳር ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አገልጋይ አባ አብነት አበበ ናቸው።
በሽታው በዓለም ላይ በአሁኑ ወቅት እያደረሰ ያለውን አስከፊ ቅስፈት በፊልም ሳይሆን በአይናችን እያየን በመሆኑ ህዝቡ ራሱን ከመዘናጋት አወጥቶ መከላከል ላይ ሊያተኩር ይገባል ብለዋል።
የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የኮሮና ቫይረስ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በበኩላቸው በሽታውን ለመከላከል በሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት የህዝቡ ቁርጠኝነት ዝቅተኛ አናሳ ነው።
የሃይማኖት አባቶች ያላቸውን ልምድ ተጠቅመው ስለበሽታው አስከፊነት በምዕመናን የአስተሳሰብ ስርጸት እንዲመጣ ለማገዝ መነሳሳታቸው ጥሩ ጅምር ነው ብለዋል።
እስካሁን ክትባትም ሆነ ምንም አይነት መድኃኒት ላልተገኘለት ለዚህ በሽታ ዋናው አማራጭ መንገድ ሁሉም ሰው ለበሽታው ከሚያጋልጡ ነገሮች ራሱን በማራቅ መከላከል ብቻ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚያስችል ግብረ ሃይል፣ ኮማንድ ፖስትና የሴክሬታሪ ቡድን ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ የሚታወስ ነው።