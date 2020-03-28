ለኮሮናቫይረስ መከላከል የተቀመጡ የእጅ ማስታጠቢያዎች የሰው ያለህ እያሉ ነው

መጋቢት 19/2012 (ኢዜአ)”ኀብረተሰቡ እጁን በመታጠብ የኮሮናንቫይረስ ስርጭትን እንዲከላከል ያስቀመጥናቸው የእጅ ማስታጠቢያዎች የታጣቢ ያለህ እያሉ ነው” ሲሉ የታክሲ ተራ አስከባሪዎች ተናገሩ።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ኀብረተሰቡ ትራንስፖርት በሚጠብቅበት ጊዜ ርቀቱን እንዲጠብቅና እጁን እንዲታጠብ እየሰሩ የሚገኙ የአራዳ አካባቢ የታክሲ ተራ አስከባሪዎች ኀብረተሰቡ እጁን በመታጠብና ማህበራዊ ርቀቱን እየጠበቀ እንዳልሆነ ገልዋል።
ኀብረተቡ ኮሮናቫይረስን ለመከላከል በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን መተግበር ላይ እያሳየ ያለው ቸልተኝነት ዋጋ እንዳያስከፍለው መጠቀቅ እንደሚገባውም ጠቁወዋል።
የኢዜአ ሪፖርተር በቦታው በነበረበት ወቅት ኀብረተሰቡ በተቀመጡ የእጅ ማስታጠቢያዎች ላይ እየተጠቀመ አለመሆኑን ታዝቧል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ እድገት ለስራ ኢንተርፕራይዝ ተራ አስከባሪ የሆነው ኤርሚያስ አሳምነው እንዳለው፤ የታክሲው ተራ ሰው የሚበዛበት በመሆኑ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ቀደም ብለው የጥንቃቄ ርምጃ ወስደዋል።
ለእጅ መታጠቢያነት ያዘጋጁት የጀሪካን ውሃና ፈሳሽ ውሃ ዘወትር ጠዋት ዝግጁ እንደሚሆን ጠቁሟል።
በአካባቢው በተራ ማስከበር ስራ ላይ የተሰማራው አለም ተመስገን ኀብረተሰቡ የበሽታውን አስከፊነት እየነገርነውም ማህበራዊ ርቀቱን በመጠበቅ የታክሲ ሰልፍ እየያዘ እንዳልሆነ ገልጿል።
ታክሲዎችም ቀን ላይ ትርፍ እንዳይጭኑ እያደረግን ነው ለዚህም ህጉ እያገዘን ነው ሲልም ገልጿል።
ከአስተያት ሰጪዎች መካል አለም ተመስገን”እንዲታጠቡእናደርጋለን የሚነኩት ገንዘብ ስለሆነ መተላለፊያ መንገዱ የሰፋ ነው ያ ከመሆኑ አንፃር እኛም እንዲታጠቡ ግፊት እናደርጋለን ከአገልጋዩ ከሹፌሩም ከረዳቱም አንፃር ለውጥ እያየን ነው።”
” ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ቶሎ ቶሎ ታክሲዎች እየገቡ አገልግሎት እየሰጠን ነው የምንገኘው ተሳፋሪው አሁን የመገንዘብ ሃሳብ የለውም።” የሚለው ደግሞ ኤርሚያስ አሳምነው ነው፡፡
ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሱን ከቫይረሱ ለመከላከል በባለሙያ የተሰጠውን ምክር መተግበር እንዳለበት ኤርሚያስ ጠቁሟል።
በአራዳ ተርሚናል ላይ ታክሲ ሲጠብቁ ያገኘናቸው አቶ ጌታቸው ረዳ ታክሲም ሆነ በሌሎች በብዙሃን ትራንስፖርት መስጫዎች ሲጠቀሙ ጥንቃቄ እንደሚያደርጉ ነግረውናል።
”በአብዛኛው ተሳፋሪ ሰልፍ ላይ ማህበራዊ ርቀትን ያለመጠበቅና በአካባቢው ባሉት የእጅ ማስታጠቢያዎች ላይም እየተጠቀመ አይደለም” ብለዋል።
እናም ኀብረተሰቡ ራሱን ከበሽታው ለመጠበቅ በጤና ባለሙያዎችም ሆነ በመንግስት የሚሰጡትን መመሪያዎች መተግበር እንዳለበት አስተያየት ሰጪዎቹ ገልፀዋል።
በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን የአራዳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰብስባቸው መንግስቴ በበኩላቸው ”በትራንስፖርት ላይ መወሰድ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎችና በሽታውን በተመለከተ ለኀብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ነው” ብለዋል።
ታክሲዎችን በወንበር ልክ እንዲጭኑ ማድረግና ተሳፋሪዎችም ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲሰለፉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተሰራው ስራ ልክ ኀብረተሰቡ ላይ ለውጥ ባይመጣም ከእለት እለት መሻሻል እየታየ በመሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጫና ሌሎች ተግባሮች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል ከሚወሰዱት ርምጃዎች መካከል እጅን በሳሙና መታጠብ እና ማህረራዊ ርቀትን መጠበቅ በመሆኑ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህንን እየተገበሩ ይገኛሉ።