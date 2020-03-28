በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የተጣለው የኪሎ ሜትር ገደብ መነሳቱ ተማሪዎች ላይ የሚደርሰውን መጉላላት የሚያስቀር ነው ተባለ

መጋቢት 19/2012 (ኢዜአ) በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው የኪሎ ሜትር ገደብ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚያጋጥማቸውን መጉላላት የሚያስቀር መሆኑን የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አስታወቀ።
ባለስልጣኑ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ብቻ ለማጓጓዝ ከትናንት ጀምሮ በኪሎ ሜትር ሳይገደቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ተወስኗል።
በተሽከርካሪዎች ላይ የነበረው የኪሎ ሜትር ገደብ ለአነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሸከርካሪዎች እስከ 150 ኪሎ ሜትር፣ ለመለስተኛ ከ150 እስከ 250 ኪሎ ሜትርና ለአገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ከ250 ኪሎ ሜትር በላይ እንደሆነ ይታወቃል።
የኪሎ ሜትር ገደቡ የተነሳው በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ምክንያት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸዉ ለመመለስ የትራንስፖርት እጥረት እንዳያጋጥማቸው ለማድረግ እንደሆነ ተገልጿል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መጋቢት 16 ቀን 2012 ዓ.ም ከሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ጋር ተማሪዎች ወደየቤታቸው በሚሄዱበት ሁኔታና የጉዞ እቅድ ላይ የቪዲዮ ኮንፍረንስ ማካሄዱ ይታወሳል።
በውይይቱም ሚኒስቴሩ ከፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር በመተባበር ጉዞውን እንዲያስተባብርና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን እስከ ዋና ዋና ከተሞች ድረስ እንዲሸኟቸው አቅጣጫ መቀመጡ አይዘነጋም።
የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ይግዛው ዳኘው ውሳኔው ከተላለፈበት ጊዜ ጀምሮ ተማሪዎችን በቅብብሎሽ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ ሲደረግ እንደነበር ገልጸዋል።
ከአንድ ቦታ ተማሪዎችን ተቀብሎ ወደ ሌላ ቦታ የማድረስ ተግባር የትራንስፖርት አቅርቦቱን በሚፈለገው ደረጃ ተደራሽ ባለማድረጉ ተማሪዎች መጉላላታቸውን ለኢዜአ ተናግረዋል።
”ቅብብሎሹ ተሽርካሪዎች ተማሪዎችን ወደመናኸሪያዎች ብቻ አድርሰው እንዲሄዱ በማድረጉ ክፍተት በመፍጠሩ ይህንን ችግር ለመፍታት ያስችል ዘንድ የኪሎ ሜትር ገደቡ እንዲነሳ ተድርጓል” ብለዋል።
በዚሁ መሰረት የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎቹ ያለ ገደብ ተማሪዎችን ወደሚፈልጉበት ቦታ እንዲያደርሱ የሚያደርግ በመሆኑ የተማሪዎች መጉላላትን እንደሚቀርፍ ነው አቶ ይግዛው ያስረዱት።
በተጨማሪም ቅብብሎሽ በነበረበት ወቅት ተማሪዎች በግል ከተሽከርካሪ ባለንብረቶች ጋር የዋጋ ድርድር እንዲያደርጉ በር የከፈተና አግባብ ያልሆነ ከታሪፍ በላይ እንዲጠይቁ ማድረጉንም ጠቅሰዋል።
በዚህ ረገድም የወሎ ዩኒቨርሲቲ ቅሬታ ማንሳቱ በማሳያነት ጠቅሰዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት የተማሪዎችን የጉዞ ክፍያ የሚከፍሉት ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸው በግል የሚደረጉ የዋጋ ድርድሮችን እንደሚያስቀር ገልጸዋል።
ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ ከተገኙ ባለስልጣኑ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ተናግረዋል።
”ተማሪዎች መጉላላትና እንግልት እንዳይደርስባቸው ባለስልጣኑ ቡድን አቋቁሞ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው” ብለዋል።
ተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ ግንኙነት ማድረግ ያለባቸው በየክልሉና በየከተማው ከሚገኙ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤቶች ጋር ብቻ እንደሆነ አቶ ይግዛው ጠቁመዋል።
በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ በርካታ ተማሪዎች በትራንስፖርት በማጓጓዝ ወደ መኖሪያቸው የማድረስ ተግባር መከናወኑን አመልክተዋል።
በቀጣይም ተማሪዎች የትራንስፖርት እጥረት እንዳያጋጥማቸውና መጉላላት እንዳይደርስባቸው የትራንስፖርት አቅርቦቱን የማሻሻል ተግባር ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራም አክለዋል።