ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ሳኒታይዘር ማምረት ጀመሩ

ጎንደር /ሶዶ፤ 19/2012(ኢዜአ) በጎንደርና ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲዎች ስር የሚገኙ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያግዝ የግል ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ማምረት መጀመራቸውን አስታወቁ ፡፡
የጎንደር ዩኒቨርስቲ አመራሮችና የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል አባላት የሳኒታይዘር ማምረቻውን ጎብኝተዋል።
የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አሸናፊ ታዘበው በጉብኝቱ ወቅት ለኢዜአ እንደተናገሩት ሳኒታይዘሩ በሆስፒታሉ የፋርማሲ ትምህርት ክፍል ከየካቲት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ እየተመረተ ይገኛል፡፡
በቀን አንድ ሺህ ሊትር ሳኒታይዘር እየተመረተ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው፤ ይህም በሆስፒታሉ ለሚገኙ የህክምና ባለሙያዎችና በሆሰፒታሉ ለሚከናወኑ የግልና የአካባቢ ንጽህና አገልግሎት እንዲውል እየተደረገ ነው፡፡
በቀጣይም የማምረት አቅሙን በማሳደግ በጎንደር ከተማ ለሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማትና ለጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለማሰራጨት እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት እያደረገ ያለውን ቅድመ ዝግጅት ውጤታማ ለማድረግም በዚህ ዓመት ተመራቂ የሆኑ 360 የህክምና ዶክተሮች ከወዲሁ ዝግጁ እንዲሆኑ ተደርጓል።
በዩኒቨርሲቲው የህክምና ሳይንስ ኮሌጅ በመምህርነት የሚያገለግሉ ሀኪሞችንም በበሽታው መከላከልና ቁጥጥር ስራ ለማሳተፍ መታቀዱን ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም በጡረታ የተገለሉ የቀድሞ የሆስፒታሉ ጤና ሙያተኞችን በኮሮና መከላከሉ ስራ ለማሳተፍ ዝግጅት መደረጉን ዋና ስራ አስፈጻሚው አስታውቀዋል፡፡
የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን በበኩላቸው ዩኒቨርስቲው ከህክምና ጎን ለጎን ከወቅታዊ የኮሮና ክስተት ጋር በተያያዘ የሳኒታይዘር አቅርቦት እጥረት እንዳይኖር በራሱ አቅም ለመፍታት ወደ ስራ ገብቷል።
አሁን በህክምና ተቋሙ እየቀረበ ያለውን ሳኒታይዘር የምርት መጠን በእጥፍ በማሳደግ ለከተማው ነዋሪዎችና ለሌሎች የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማት እንዲቀርብ ይደረጋል ነው ያሉት።
የኮሮና ቫይረስ እንዳይከሰት ዩኒቨረስቲው በመንግስት የተቀመጡ ክልከላዎች እንዲተገበሩ ግብረ ሃይል ተቋቀሞ እየተሰራ እንደሆነም አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቲቺንግ ሪፌራል ሆስፒታል የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እያመረተ መሆኑ ተገልጿል።
በዩኒቨርስቲው የፋርማሲ ትምህርት ክፍል ዳይሬክተር ና የመድኃኒት መቀመሚያ ክፍል ባለሙያ አቶ ታምራት ባልቻ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው የንፅህና ግብዓት ዕጥረትን ለመቅረፍ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠው ፈቃድ መሰረት ማምረት ጀምሯል።
ሳኒታይዘሩ “USP” የሚሰኘው የአሜሪካ መድሃኒቶች ደረጃ መዳቢ ያወጣውን የጥራት መለኪያ መስፈርት የጠበቀ መሆኑንም የተናገሩት ዳይሬክተሩ፤ የሚዘጋጀውም ከአካባቢው በቀላሉ ማግኘት በሚቻሉ ምርቶች መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡