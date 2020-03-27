ንብ ኢንተርናሽል ባንክ ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 18/2012(ኢዜአ) ንብ ኢንተርናሽል ባንክ ለኮሮና ቫይረስ መከላከል የሚውል የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
የገንዘብ ድጋፉን የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ገነነ ሩጋ በሰላም ሚኒስትር ቢሮ በመገኘት ለብሄራዊ ድጋፍ አሳባሳቢ ኮሚቴ አስረክበዋል።
ፕሬዚዳንቱ በዚሁ ጊዜ እንዳሉትም ባንኩ በቀጣይ ተጨማሪ ድጋፎችን በማድርግ ማህበራዊ ሃላፊነቱን እንደሚወጣ አረጋግጠዋል።
የባንኩ በሞባይል ባንኪንግ ለሚጠቀሙ ደንበኞቹ እስከ 30 ሺህ ብር ማስተላለፍ እንዲችሉና በኤቲኤም ገንዘብ ለሚያወጡም እስከ 10 ሺህ ብር ማውጣት እንዲችሉ መደረጉንም ተናግረዋል።
በተያያዘ ዜና የንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ ለዚሁ አላማ የሚውል የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የተቋቋመው ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ሌሎች ተቋማትም በተደረገው ሀገራዊ ጥሪ እያሳዩት ያለው ተነሳሽነት የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸዋል።