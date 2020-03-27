በአዲስ አበባ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በታክሲዎች ላይ የኬሚካል ርጭት ተደረገ

አዲስ አበባ መጋቢት 18/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በታክሲዎች ላይ የኬሚካል ርጭት ተደረገ።
የኬሚካል ርጭቱ ከአሁን በፊት በብዙሃን የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭ አውቶብሶች ላይ ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል።
በዛሬው እለት ደግሞ በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ታክሲዎች ላይ የኬሚካል ርጭት ተከናውኗል።
በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን የአራዳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰብስባቸው መንግስቴ የኬሚካል ርጭቱ ፒያሳ አካባቢ ለበርካታ ህዝብ አገልግሎት በሚሰጡ ታክሲዎች ላይ መከናወኑን ተናግረዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ በሚገኙት 14ቱም የታክሲ ተርሚናሎች ላይ ኀብረተሰቡ ርቀቱን ጠብቆ እንዲሰለፍ፣ ትርፍ እንዳይጫን በማድረግ እንዲሁም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በመስራት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሲሰራ መቆየቱንም ገልፀዋል።
የእኛ ፅዳት የኦፕሬሽን ማናጀር አቶ በጅቷል አበሩ በበኩላቸው የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ድርጅታቸው የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግ ርጭቱን በበጎ ፍቃደኝነት ማከናወኑን ተናግረዋል።
በዛሬው እለት አዲስ አበባ መገናኛ፣ ሜክሲኮና ፒያሳ መስመር በሚሰሩ ታክሲዎች ላይ የኬሚካል ርጭቱን ማድረጋቸውንም ገልጸውልናል።
ተሳፋሪዎች የንፅህና መጠበቂያ አልኮል እንዲጠቀሙ እንዲሁም የታክሲ ረዳቶች የእጅ ጓንት እንዲያደርጉ እያገዙ መሆኑን የገለፁት ደግሞ የታክሲ አሽከርካሪ የሆኑት አቶ ዳኛቸው እርገጤ ናቸው።
በቀጣይም ይህን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የአልኮል አቅርቦት ላይ የሚመለከታቸው አካላት እገዛን እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
የአራዳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰብስባቸው የንፅህና መጠበቂያ አልኮል እጥረት መኖሩን ተናግረው በተለይ በክፍለ ከተማወ ያሉ የተራ ማስከበር ኢንተርፕራይዞች አልኮል እንዲያገኙ ለአቅራቢ ድርጅቶች የትብብር ደብዳቤ በመፃፍ አቅርቦቱ እንዲኖር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልፀዋል።
ህብረተሰቡም ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን በቸልተኝነት ከመመልከት ይልቅ ትኩረት አድርጎ የኮሮናቫይረስን እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋል።
በአፍሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሺህ በላይ ሲደርስ በኢትዮጵያም እስካሁን 16 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።
አሁን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቫይረሱ 531 ሺህ ሰዎችን ሲይዝ 24 ሺህ ሰዎችንም ገድሏል።