የመንግስት የቁጥጥር ስርዓት መላላትና የጠንካራ ተቋማት አለመኖር ለዋጋ ግሽበት መንስኤ ሆኗል

የመንግስት የቁጥጥር ስርዓት መላላትና የጠንካራ ተቋማት አለመኖር ለዋጋ ግሽበት መንስኤ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች ገለጹ።
በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት እና የሸቀጦች ምርት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር ህብረተሰቡን እያማረረ ይገኛል።
አገሪቱ የምትከተለው የኢኮኖሚ ስርዓት ነፃ ኢኮኖሚ በመሆኑ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ህገ ወጥ ነዎች ዝርፊያ እሰኪመስል ድረስ የዜጎችን የመኖር ህልውና እንድፈታተን እያደረጉት ይገኛሉ።
የአለም አገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየው የዋጋ ንረት የአገራቱን ዜጎች ወደ አላስፈላጊ ረብሻ የሚወስድና መንግስታትም እንዲቀያየሩ ተጽእኖ የሚያደርግ መሆኑ ይታያል።
ለአብነትም በላቲን አሜሪካ ያሉ እንደ አርጀንቲና እና ቦሊቪያ ያሉ አገራት በዋጋ ግሽበት ምክንያት ለበርካታ ጊዜያት መንግስት ቀይረዋል።
ይህም በአገርና በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዳለው የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ።
በአንድ አገር ላይ የፍላጎትና የአቅርቦት ያለመጣጣም እንዲሁም በሰብል ምርቶች እና አትክልትና ፍራፍሬ እና በፍጆታ ምርቶች ላይ ኢ-ምክንያታዊ የዋጋ ጭማሪ የሚደረጉ በመሆናቸው ለዋጋ ግሽበት አይነተኛ መንስኤ እንደሆነ ይገለጻል።
በንግዱ ላይ የተሰማሩ ሻጮች ምርቶችን የመሸሸግ እና የመደበቅ ተግባርም እንዲሁ ለዋጋ ንረት መንስኤ መሆኑም ይነገራል።
በመሆኑም ምርቶችን በሚፈለገው መጠን እንዲመረቱ ብሎም የተመረተውን ምርት በአግባቡ ለህብረተሰቡ እንዲሰራጭ በማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ እንደሚገባው በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ምጣኔ ሃብት መምህር ዶክተር ካሳ ተሻገር ይገልጻሉ።
በኑሮ ውድነት ምክንያት ዜጎች ወደ አለመረጋጋትና አመጽ እንዳይገቡም የቁጥጥር ስራው መጠናከር እንዳለበት ነው የገለጹት።
በመሆኑም የዋጋ ግዥበቱን ለመቆጣጠር መንግስት ያለአግባብ ዋጋ በሚጨምሩና ምርት አከማችተው በሚይዙ አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ላይ ህግን የማስከበር ሥራውን ማጠናከርና በዚህ ረገድም ፖሊሲዎችን ማሻሻልና መተግበር አለበት ብለዋል።
የልማት ምጣኔ ሃብት ባለሙያው አቶ ደረጄ ደጀኔ በበኩላቸው፤ ምርቶችን ወደ ሰፊው ማህበረሰብ እንዲደርሱ ለሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር በሰፊው ማቅረብ ይገባል ይላሉ።
ማዳበሪያን በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበሬው በማቅረብም ምርት እንዲጨምርና ገበያውም እንዲረጋጋ ማድረግ አለበት ይላሉ።
እንደ ማላዊና ሞዛምቢክ ያሉ አገራት ለምግብ ፍጆታ ለሚውሉ ሰብሎች የሚያገግሉ ግብአቶችን በመደጎም ከራሳቸው አልፈው ምርቶችን ወደ ሌሎች አገራት ለመላክ አስችሏቸዋል።
በመሆኑም ከአጭር እስከ ረዥም ጊዜ እቅዶችን በመተግበር መንግስት የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር መስራት አለበት ነው ያሉት።
በኢትዮጵያ የዋጋ ንረት በየዓመቱ እያሻቀበ እየሄደ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም 20 በመቶ መድረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ።