በሀዋሳ ከተማ የጎዳና ተዳዳሪዎች ለኮሮና ተጋላጭ እንዳይሆኑ ጥረት እየተደረገ ነው

ሀዋሳ፤ መጋቢት 18/2012 (ኢዜአ) በሀዋሳ ከተማ ሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ለመደገፍ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ የከተማዋ አስተዳደር ጤና መምሪያ ገለጸ።
ካሁን በፊት የጎዳና ተዳዳሪዎች በአንድ ማዕከል በማሰባሰብና የክህሎት ስልጠና በመስጠት ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተመልክቷል።
የጎዳና ተዳዳሪዎች ባሉበት ማዕከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል።
በተጨማሪ አስፈላጊው የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ በአግባቡ በማቅረብ የግልና የአካባቢ ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ጥረት እየተደረ መሆኑን የመምሪያው ኃላፊ አቶ ቡሪሶ ቡላሾ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በተለይ በአንድ ማዕከል መሆናቸው ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ ለቅድመ ጥንቃቄ ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከማዕከላት ውጪ ያሉትን ጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ አንድ ማዕከል አሰብስቦ ለማስገባት ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ እንቅስቃ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ አቶ ቡሪሶ ገላፃ የሁሉንም ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ፣ በቂ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ለማቅረብ እንዲሁም በሽታው በከተማዋ ቢከሰት ለመቋቋም የሚረዳ የለይቶ ማቆያ ሥፍራዎችን የማጠናከሩ ስራም ይቀጥላል።
የአስተዳደሩ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ መምሪያ የማህበራዊ ዋስትና ጥበቃ ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪ ወይዘሮ አስቴር ግዛው በበኩላቸው የኮሮና በሽታ ከተከሰተ ጀምሮ የጎዳና ተዳዳሪዎች ጉዳይ ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
“በተለይ በከተማዋ በአምስት ማዕከላት የክህሎት ስልጠና እየወሰዱ ያሉ ከ660 በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችና ሌሎች በአካባቢው የሚታዩ ወደ አንድ ማዕከል ለማስገባት ጥረት እየተደረገ ነው “ብለዋል።
ለበሽታው ተጋላጭነታቸውን ለመከላከል እንዲቻል ባለሙያ ተመድቦ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን አመልክተው የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ በመከፋፈል ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
በከተማዋ ከጥር ወር 2012 ዓ.ም. ጀምሮ ከ90 በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በመቀበል የህይወት ክህሎት ስልጠና እየሰጡ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ ሴንተር ኦፍ ኮንሰርን የተባለ መንግድታዊ ያልሆነ ድርጅት ተወካይ አቶ ተክለኃይማኖት ሾሮዳ ናቸው።
በሽታውን ለመከላከል ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባሻገር ወደ ውጭ እንዳይወጡና ባሉበት ሆነው የግል ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ እየተደረገ ነው ብለዋል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶች ለማቅረብም ግዥ በመፈጸም ላይ እንዳሉ ጠቅሰዋል፡፡
በንጽህና ጉድለት፣ በንክኪና በትንፋሽ ቫይረሱ እንደሚተላለፍ ግንዛቤ በማግኘቱ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረገ መሆኑን የተናገረው ደግሞ በማዕከሉ የጎዳና ተዳዳሪዎች መካከል ወጣት አክሊሉ አማቼ ነው።