ህገ ወጥ ዓሳ አስጋሪዎች በተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ጉዳት እያስከተሉ ናቸው …. የተደራጁ ወጣቶች

ደሴ መጋቢት 18/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን የሚካሔደው ህገ ወጥ የዓሳ ማስገር ሒደት በተፈጥሮ ሀብቱና በገቢያቸው ላይ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን በዘርፉ ተደራጅተው የሚሰሩ ወጣቶች ገለፁ ።
የዞኑ እንሰሳት ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ህገ ወጦችን ለመከላከል ስራ ጀምሬያለሁ ብሏል፡፡
በሐይቅ ከተማ የ05 ቀበሌ ነዋሪ ወጣት አበበ ሙሉጌታ ላለፉት 12 ዓመታት ዓሣ በማስገር ስራ ተሰማርቶ ቢቆይም አስፈላጊውን ስልጠና ወስዶ በተደራጀ መልኩና ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ በዘርፉ ከተሰማራ ገና 2 ዓመቱ ነው ።
ይሁን እንጂ የሚመለከተው አካል ከማደራጀት ውጭ ክትትልና ቁጥጥር ባለመደረጉ ህገ ወጥ አስጋሪዎች ተገቢነት የሌላቸው መረቦች ጭምር በመጠቀም ለምግብ ያልደረሱ ጫጩት ዓሳዎችን በመያዝ በሃብቱ ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ብሏል ።
ቀደም ሲል ግማሽ ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በሚያደርጉት የማስገር ስራ እስከ 700 ትላልቅ አሳዎችን በመያዝ ለአካባቢው ገበያና ወደ ተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች በመላክ የተሻለ ገቢ ያገኙ እንደነበር አስታውሷል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ህገ ወጥ ዓሳ አስጋሪዎች በመበራከታቸው የዓሳ ሃብቱ እየተመናመነ መምጣቱንና የሚያገኙት ገቢም አነስተኛ በመሆኑ በኑሮአቸው ላይ ጫና ማሰደረጉን ገልፇል።
መንግስት ማደራጀት ብቻ ሳይሆን ክትትልና ቁጥጥርም በማድረግ በህገ ወጦች ላይ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲልም ጠይቋል።
ሌላው የአልቡኮ ወረዳ 014 ቀበሌ ነዋሪ ወጣት መሃመድ ሐሰን በበኩሉ በአካባቢያቸው በሚገኘው ማይባር ሐይቅ ዓሳ ለማስገር ቢደራጅም ህገ ወጥ ዓሳ አስጋሪዎች ጫና እንደፈጠሩባቸው ገልጿል፡፡
በፊት አራት ሆነው በመደራጀት በቀን ከሁለት ሺህ ብር ያላነሰ ገቢ ያገኙ እንደነበር ጠቅሶ አሁን ላይ የሚገኘው ገቢ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ብሏል።
ደረጃውን ያልጠበቀና ጠባብ መረብ እየሰሩ ጫጩት ዓሳ ሳይቀር በማስገር የዓሳ ሀብቱ እንዲመናመን ማድረጋቸውን ገልፆ በህገ ወጥ መንገድ ከሱዳን የገባ ኬሚካል ያለው መረብ ጭምር ስራ ላይ ሲውል የሚቆጣጠር ሃይል አለመኖሩን አስረድቷል ።
ችግሩን በማህበራቸው አባላት በኩል ለመከልከል ቢሞከርም ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ማስቆም እንዳልቻሉ ተናግሯል ።
የደቡብ ወሎ ዞን እንስሳት ሀብት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቆያቸው አያሌው እንደገለፁት ህገ ወጦችን ለመከላከል ስራ ተጀምሯል ።
ከአንድ ሺህ በላይ ወጣቶችን በህጋዊ መንገድ በማደራጀትና ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ ቢደረግም በሦስት እጥፍ የሚበልጡ ህገ ወጥ ዓሳ አስጋሪዎች ህገ ወጥ መረብ በመጠቀም በዓሳ ሃብቱ ላይ ጉዳት እያደረሱ ገልፀዋል ።
የሚጠቀሟቸው የተከለከሉ ህገ ወጥ መረቦችም የውሃ አካሉን በመበከል በአሳ ሃብቱ ላይ ጉዳት የያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህ ችግር ለመውጣትም በዘርፉ መሰማራት የሚፈልጉት አደራጀቶ ስልጠና በመስጠት ህጋዊ ሆነው እንዲሰሩ የማድረግ ስራ ከመስራት ጎን ለጎን ፈቃደኛ ባልሆኑት ላይ ደግሞ እርምጃ ለመውሰድ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን አስረድተዋል ።
ሀብቱን በአግባቡ ለመጠቀምም ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር ጥናት መጀመሩን የገለፁት ኃላፊው 80 ወጣች በህጋዊ መንገድ ተደራጅተው እንዲሰሩ ስልጠና መዉሰዳቸወን ገልጸዋል፡፡