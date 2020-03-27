የአፍሪካ- አሜሪካ የጋራ የንግድ ጉባኤ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዘመ

አዲስ አበባ መጋቢት 18/2012 (ኢዜአ) ለ13ኛ ጊዜ ሊካሄድ የነበረው የአፍሪካ- አሜሪካ የንግድ ጉባኤ በኮረናቫይረስ ስጋት ሳቢያ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተገለፀ።
ጉባዔው በአውሮፓዊያን አቆጣጥር ከመጪው ሰኔ 9 እስከ 12 ቀን 2020 በሞሮኮ ራባት ሊካሄድ ቀጠሮ ተይዞለት ነበር።
ሆኖም የዓለም ከፍተኛ ስጋት እየሆነ በመጣው የኮሮናቫይረስ ሳቢያ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የአፍሪካ የጋራ ምክር ቤት ይፋ አድርጓል።
የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንትና ስራ አስፈፃሚ ፍሮሪዜሌ ሊዘር እንዳሉት ከጉባዔው በፊት የሰራተኞች፣ ተሳታፊዎችና ባለድርሻ አካላት ጤናና ድህንንት ስለሚቀድም ጉባዔው ለሌላ ያልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል ብለዋል።
የሞሮኮ መንግስት ጉባዔውን ለማካሄድ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ሁኔታዎችን በመከታተል የሚካሄድበት ቀን ይፋ እንደሚሆንም ተናግረዋል።
ዓለም አቀፉ ወረርሽኝ ሉላዊ ለሆነው ለዓለም ምጣኔ ሀብት ጠንካራ የጤና ስርዓት፣ የአደጋ ጊዜ ዝግጁነትና በመንግስታት፣ በብዝሃ ተቋማት፣ በሲቪክ ማህበራትና በግል ዘርፉ የጋራ ትብብር አስፈላጊነት የማይተካ ለመሆኑ ፍንጭ የሰጠ ክስተት መሆኑን ጠቁሟል።
ምክር ቤቱም ኮቪድ-19 በንግድና ኢንቨስትመንት ምጣኔ ሃብታዊና ማህበራዊ ተግዳሮቱ ከፍተኛ መሆኑን እንደተገነዘበና በቀጣይ እንዲህ አይነት ተዛማች ወረርሽኞችን ለመግታት በሚደረግ ጥረት በስትራቴጂ ልየታ ከባለድር አካላት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራ አረጋግጧል።
በዩኤስ አፍሪካ የቢዝነስ ፎረም ጉባዔ የአፈሪካ እና አሜሪካ የግል ባለሃብቶች የመንግስት ተወካዮች ይሳተፉበታል።
ጉባዔው በግብርና፣ የሃይል ልማት፣ ጤና፣ መሰረተ ልማት፣ ንግድና አይሲቲ ላይ በማተኮር የሚመክር መሆኑም ይታወቃል።