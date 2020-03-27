የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ የሚፈጥረው ኢኮኖሚያዊ ጫና ከፍተኛ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 18/2012(ኢዜአ)የኮሮናቫይረስ ስርጭት በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ኢኮኖሚያዊ ጫናው ከፍተኛ መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ አሁንም ድረስ ዓለም አቀፍ ስጋት ሆኖ የቀጠለ ሲሆን አገራትም ስርጭቱን ለመግታትና ለመቆጣጠር ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው።
የቫይረሱ ስርጭት ኢትዮጵያ ከደረሰ ቀናቶች የተቆጠሩ ሲሆን በሌሎች የአፍሪካ አገራትም እየተስፋፋ መሆኑ ይታወቃል።
በመሆኑን በአህጉሪቱ ሊያስከትል የሚችለው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እየተባባሰ እንደሚመጣ እየተነገረ ይገኛል።
በኮሮናቫይረስ ምክንያት የተዳከመውን የዓለም ኢኮኖሚ ለመደገፍ የቡድን 20 አባል አገራት 5 ትሪሊዮን ዶላር ወደ ዓለም ገበያ ፈሰስ ለማድረግ ቃል መግባታቸው ይታወቃል።
በአፈሪካ የሚያስከትለውን ማህበራዊ ቀወስና የኢኮኖሚ ድቀት ለመታደግ የአህጉሪቱን የተወሳሰቡ ችገሮች ታሳቢ ባደረገ መልኩ ጠቀም ያለ ድጎማ እንደሚያስፈልጋት ይነገራል።
በአፍሪካ የቫይረሱ መስፋፋት አሁን ላይ ከአውሮፓና አሜሪካ በተሻለ ሁኔታ ላይ ቢሆንም በተለይ በደቡብ አፍሪካ፣ ግብፅ፣ አልጀሪያ፣ ቡርኪናፋሶ እና ሌሎችም አገሮች በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየተበራከተ መጥቷል።
ቫይረሱ በስፋት ከተዛመተ ለአህጉሪቱ የጤና ቀውስ ብቻ ሳይሆን የተወሳሰበ የኢኮኖሚ ቀውስ ስለሚያስከትል የአህጉሪቱ መሪዎች ለመከላከል በጋራ መቆም እንዳለባቸው ጥሪ ቀርቧል።
የኮሮናቫይረስ መዘዝ በአህጉሪቱ የምግብ እጥረት፣ ረሃብና ስራ አጥነት በስፋት ሊያስከትል እንደሚችልም የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ።
የልማታዊ ኢኮኖሚ ባለሞያው አቶ ደረጄ ደጀኔ፤ በሽታው የሰውን እንቅስቃሴ መገደብ የሚሻ በመሆኑ ኢኮኖሚውን ይጎዳል የአገሪቷንም ገቢ ይቀንሳል ይላሉ።
በተለይም በአፍሪካ የእርሻ፣ ኢንደስትሪ እና ሌሎች አገልግሎቶች ላይ የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ተጽእኖ ከፍተኛ መሆኑን ይናገራሉ።
የቫይረሱ ስርጭት ይበልጥ ሊያመጣ የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ድቀት በማሰብ ከወዲሁ የመከላከል ስራዎች መጠናከር አለባቸው ብለዋል።
አሁን ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴና ማባሰብ በመገደብ ወደ ፊት ሊያመጣ የሚችለውን የረዥም ጊዜ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት መቀነስ ይገባል ይላሉ።
የኢንሼቲቭ አፍሪካ ዋና ስራ አስፈጻሚና የኢኮኖሚ ምሁር ክቡር ገና እንደሚሉትም ከቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያያዘ የምግብ ቤቶችና የሆቴሎች መዘጋት ብሎም የቱሪስት ፍሰት አለመኖር የሚፈጥረው ኢኮኖሚያዊ ጫና ቀላል አይደለም።
ወደ ተለያዩ አገራት የሚላኩ ምርቶችም በቫይረሱ ስርጭት ሳቢያ ስለሚቋረጡ ሁኔታው ለብዙ አገራት ፈታኝ ይሆናል።
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በንግድ ልውውጥ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የድርጅቶች መዘጋትና አገልግሎት መስጠት ማቆምም በኢኮኖሚው ላይ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው።
በመሆኑም ይህንን የጉዳት መጠን ለመቀነስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ በኩል የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን ይግባል ብለዋል።
የንግድ ልውውጥ እና ምርት ማምረት ሲቆም ኢኮኖሚው ላይም የራሱ ተጽእኖ ያለው በመሆኑ ይበልጥ ከመሰራጨቱና ወደ ህዝቡ ከመግባቱ በፊት መጠንቀቅ ይገባል ነው ያሉት ክቡር ገና።
እንደ ክቡር ገና ገለፃ በተለይ አነስተኛ ድርጅቶች ገቢ ከሌላቸው ሰራተኛ መክፈል ስለማይችሉ የገንዘብ እጥረት ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል።
የመንግስት ሰራተኞች ቤታቸው ሆነው ደሞዛቸው እየተከፈላቸው እንዲሰሩ በተደረገበት አግባብ የግል ሰራተኞች ለሚሰሩበት አግባብ መንግስት ታሳቢ ቢያደርግ ሲሉም ጠቁመዋል።
በአፍሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሺህ በላይ ሲደርስ በኢትዮጵያም እስካሁን 16 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።
የኮሮናቫይረስ እስካሁን በ190 የዓለም አገሮች ተከስቶ 531 ሺህ ሰዎችን ሲይዝ 24 ሺህ ሰዎችንም ገድሏል።