በድሬዳዋ ማረሚያ ቤት የነበሩ 479 የህግ ታራሚዎች በይቅርታ ተለቀቁ

ድሬዳዋ፤ መጋቢት 18/2012 (ኢዜአ) በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የድሬዳዋ ሁሉን አቀፍ ማረፊያና ማረሚያ ቤት 479 የህግ ታራሚዎችን በይቅርታ መልቀቁን አስታወቀ፡፡
የማረሚያ ቤቱ ዋና አስተዳዳሪ ኮማንደር ወንድሙ ደበላ ለኢዜአ እንደገለጹት የህግ ታራሚዎቹ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በይቅርታ እንዲፈቱ መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ትላንት ማምሻውን በይቅርታ እንዲለቀቁ ተደርጓል።
በይቅርታ የተለቀቁት ታራሚዎች ቀላል ፍርደኞች፣ የሚያጠቡ እናቶች፣አዛውንቶች፣ ነፍሰጡሮች፣ የእርምት ጊዜያቸው ወደ ማጠናቀቂያው የደረሱና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው መልካም ስነ-ምግባር ያሳዩ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ታራሚዎቹ ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ የበደሉትን ማህበረሰብ የመካስና በተለይ ወጣቶቹ በሀገርና አካባቢ ሰላምና ልማት ግንባታ ውስጥ ግንባር ቀደም ሆነው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡
ከድሬዳዋ ጤና ቢሮ ጋር በመሆንም ለታራሚዎች ቀደም ብሎ የትኩሳት ምርመራ እንደተደረገላቸው ገልፀው” ሁሉም በጥሩ ጤንነት ላይ መሆናቸው ተረጋግጧል “ብለዋል፡፡
በይቅርታ ከተፈቱት መካከል ወጣት ማሬ አወቀ ለኢዜአ በሰጠችው አስተያየት በማረሚያ ቤት ቆይታዋ ጥሩ አገልግሎትና መልካም ነገሮች ማግኘቷን ተናግራለች።
“ሰዎች ከወንጀል ድርጊት እንዲርቁና በተለይ ወጣቶች ለሰላምና ለልማት ትልቅ ስፍራ ሰጥተው በእድሜያቸው እንዲሰሩ አስተምራለሁ” ብላለች፡፡
ወጣት ከድር መሀመድ በበኩሉ መንግስት ባደረገላቸው ይቅርታ መደሰቱን ገልጾ ከአሁን በኋላ ያቋረጠውን ትምህርት በመቀጠል ራሱንና ሀገሩን ለመጥቀም እንደሚጥርም ተናግሯል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በበጎ ተግባር ላይ ተሰማርቶ የበደለውን ወገኑን መካስ የድርሻውን እንደሚወጣ የገለጸው ደግሞ ወጣት ታጁ አብዲ ነው፡፡
ማረሚያ ቤቱ በሽታውን ለመከላከል ታራሚዎችን በየዕለቱ እያስተማረ እንደሚገኝም ተመልክቷል።