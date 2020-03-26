በመዲናዋ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዝ የጽዳት መርሃ-ግብር ነገ ይጀመራል

አዲስ አበባ መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ) በመዲናዋ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዝ የጽዳት መርሃ*ግብር ነገ እንደሚጀመር የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሚደረጉ ቅድመ ጥንቃቄዎች መካከል የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ ይገኙበታል።
የኤጀንሲው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እሸቱ ለማ ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጊዜ አንስቶ በከተማ አስተዳደሩና ኤጀንሲው የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
በከተማ አስተዳደሩ የጽዳት ኮሚቴ በማቋቋም ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል በሚወስዳቸው ጥንቃቄዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥና የንቅናቄ ስራዎች በባለሙያዎች እየተከናወኑ እንደሆነም ገልጸዋል።
ኤጀንሲው ቆሻሻ የሚያስወግዱ መኪናዎችንና የሰው ሃይል በመመደብ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
ነገ የሚጀመረው መርሃ-ግብር ኤጀንሲው ከጽዳት አንጻር ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ለመስራት ካቀዳቸው ስራዎች አንዱ ነው ብለዋል።
መርሃ-ግብሩ ቫይረሱን ለመከላከል ከግል ንጽህና ባለፈ የቤትና የአካባቢ ጽዳትም ወሳኝ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተዘጋጀ እንደሆነ ተናግረዋል።
ከዚህም አንጻር በቤትና በተቋማት የሚደረጉ ጽዳቶች ላይ ሰዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን በመጠበቅና ንክኪን በማስወገድ የጽዳት ስራውን ማከናወን እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የጽዳት መርሃ-ግብሩ ቫይረሱን ለመከላከል ለሚሰራው ስራ ብቻ ሳይሆን ኤጀንሲው በዘላቂነት የመዲናዋ ጽዳት እንዲጠበቅ የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል ብለዋል።
ህብረተሰቡ በባለሙያዎች የሚተላለፉ መልዕክቶችን ተግባራዊ በማድረግ ቆሻሻን በአግባቡ የመለየትና የማስቀመጥ ባህሉን እንዲያሳድግም አቶ እሸቱ ጥሪ አቅርበዋል።