የቡድን 20 አባል ሀገራት በኮሮናቫይረስ ምክንያት የተዳከመውን የዓለም ኢኮኖሚ ለመደገፍ 5 ትሪሊዮን ዶላር ፈስስ ለማድረግ ቃል ገቡ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 17/2012( ኢዜአ) የቡድን 20 አባል ሀገራት በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ምክንያት የተዳከመውን የዓለም ኢኮኖሚ ለመደገፍ 5 ትሪሊዮን ዶላር ፈስስ ለማድረግ ቃል ገቡ።
የወቅቱ የቡድን 20 አባል ሀገራት ሊቀመንበር ሳዑዲ አረቢያ ያዘጋጀችው የአባል ሀገሮቹ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ስብስባ የተጠናቀቀ ሲሆን የአቋም መግለጫም አውጥተዋል።
ኮሮናቫይረስ እያደረሰ ያለውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የፋይናንስ ጉዳት ለመቋቋም 5 ትሪሊዮን ዶላር ወደ ዓለም ገበያ ፈሰስ ለማድረግ ቃል መግባታቸውን የፈረንሳዩ የዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል።
አባል አገሮቹ ከዓለም የገንዝብ ድርጅት(አይኤምኤፍ)፣ ከዓለም የጤና ድርጅትና የአህጉራት ቀጠናዊ ባንኮች ጋር በትብበር የፋይናንስ ማዕቀፍ በማዘጋጀት በማደግ ላይ የሚገኙ አገሮችን ለመደገፍ እንደሚሰሩም ገልጸዋል።
የቡድን 20 አባል ሀገራቱ በመግለጫቸው ላይ በጋራ በመሆን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመግታት እንደሚሰሩም አመልክተዋል።
ችግሩን ለመከላከል ዓለም አቀፋዊ የተቀናጀ ምላሽ እንደሚያስፈልገውም አስምረውበታል።