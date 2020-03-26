ኮሚሽኑ የኮሮናቫይረስ ብሔራዊ አደጋ እንዳይሆን ለመከላከል በቅንጅት እየሰራ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ)የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የኮሮናቫይረስ ብሔራዊ አደጋ እንዳይሆን ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አመለከተ።
በኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ቅነሳና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክተር አቶ አብርሃም አበበ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የተለያዩ ርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል።
በተለይም በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ስደተኞች ስለወረርሽኙ በቂ ግንዛቤ ጨብጠው ራሳቸውን ለመከላከል እንዲችሉ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከፌዴራል መንግስት ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ባለው መዋቅር በተደረገ ዝግጅት የግንዛቤ ማስጨበጫ ንቅናቄ እየተካሄደ መሆኑን አመልክተዋል።
እንደ አቶ አብርሃም ገለጻ፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ብሔራዊ የአደጋ ስጋት እንዳይሆን ሁሉም አካላት ተቀናጅተው መስራት አለባቸው።
የጤና መዋቅሩ የሚሰራውን ስራ ከወዲሁ መደገፍ ካልተቻለ የሚያስከትለው ተጽዕኖ አስከፊ ሊሆን እንደሚችል አመልክተዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶች መካከል አንዱ የእንቅስቃሴ መገደብ መሆኑን ያመለከቱት አቶ አብርሃም፤ በእቅስቃሴ መገደብ የምግብ አቅርቦት ችግር ለሚያጋጥማቸው መፍትሄ ለመስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በተመለከተ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችና ፖስተሮችን በማዘገጀት ግንዛቤያቸዉ ከፍ እዲል እየሰሩ እንደሆነ ገልፀዋል
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ እንዳይስፋፋ ለመከላከል የተለያዩ ርምጃዎች በመወሰድ ላይ ይገኛሉ።