አዲስ አበባ መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ) ”የገጠመንን ከባድ ፈተና ለመሻገር አንድ ሆነን መቆም አለብን” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገለጹ።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለሚደረጉ ጥረቶች ድጋፍ ለማሰባሰብ የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ማቋቋሙ ይታወቃል።
የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ለሚፈልጉ ወገኖችም በዓይነት ወይም በገንዘብ ድጋፍ እንዲያበርክቱ ኮሚቴው ጥሪ አቅርቦ ነበር።
በቀረበው ጥሪ መሰረት ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ በጎ ፈቃደኞችና ድርጅቶች በገንዘብና በዓይነት በአጠቃላይ አምስት ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል።
የተለያዩ አካላት ያሰባሰቡትን ድጋፍ ለከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስረክበዋል።
ውሃ፣ ምግብ፣ ፍራሽ እንዲሁም የተለያዩ የንፅህና መጠበቂያዎች ድጋፍ ተበርክቷል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ”የዓለም ፈተና የሆነውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለመሻገርና ለማለፍ በጋራ አንድ ላይ መቆም አለብን” ብለዋል።
በዚህ ፈተና ወቅት ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ፈተናውን ተሻግረን የተሻለች አገር ለመገንባት ለምናደርገው ጥረት በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል።
ምክትል ከንቲባው ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ዛሬ የተደረገውና በቀጣይ የሚደረጉ ድጋፎች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚከፋፈልም አመልክተዋል።
የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የቦርድ ሊቀመንበር አቶ አብነት ገብረመስቀል ቫይረሱን የመከላከል አቅም ለመፍጠር አንድ መሆን እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ክለባቸው የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ይሄን ተግባሩንና ድጋፉ በቀጣይ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።የቄራ ሰፈር ልጆች ተወካይ የሆነው ወጣት ዘሪሁን ከበደ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ራሱና ሌላው ዜጋ ከኮሮናቫይረስን የሚጠበቅበትን ማህበራዊ ሃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብሏል።
ህብረተሰቡ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን መደጋገፍና መተሳሰብ ሊያሳይ እንደሚገባም ገልጿል።