አፍሪካዊያን ኮሮናቫይረስ ለሚያደርሰው የጤናና የኢኮኖሚ ቀውስ የቡድን 20 አባል አገሮችን ድጋፍ ይሻል

አዲስ አበባ መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ) አፍሪካዊያን ከኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ጋር ተያይዞ ለገጠማቸው የጤናና የኢኮኖሚ ቀውስ የቡድን 20 አባል አገሮች ፈጣን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ ኮሮናቫይረስ በአለም ደረጃ ተከስቶ ጉዳት እያደረሰ ያለ ቢሆንም አፍሪካዊያን ካላቸው የኢኮኖሚና የፖለቲካና ተያያዥ ችግሮች አኳያ የሚያደርሰው ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው።
አገሮቹ የሚከላከሉበትን አቅም አግኝተው ቫይረሱ ከወዲሁ የማይገታ ካልሆነ በሃገራቱ ላይ የረዥም ጊዜ የኢኮኖሚ ጉዳት በማሳደር በአሁኑ ወቅት የሚታዬውን ኢፍትሃዊ የኢኮኖሚ መዋቅርና የተዳከመ አስተዳደር ሊያባብሰው ይችላል ሲልም ጠቅሷል።
ይህንን ታሳቢ በማድረግ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን በውስጡ የተለያዩ ንኡስ ይዘቶች ያሉት ባለ ሶስት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል።
የአፍሪካ አገሮች የውሃ እጥረት ያለባቸው፣ የኢንተርኔትና ሌሎች መሰረተ ልማት ያልተሟላባቸው፣ የህዝብ ብዛት የሚስተዋልባቸው በመሆኑ አውሮፓና እስያ ቫይረሱን ለመከላከል እየወሰዱት ያለውን የእጅ መታጠብ፣ ርቀትን የመጠበቅ፣ ቤት ውስጥ መቀመጥና መሰል እርምጃዎችን ለመተግበር አዳጋች እንደሚያደርገውም ኮሚሽኑ ጠቅሷል።
በመሆኑም አፍሪካዊያን ከቫይረሱ መከሰት ጋር ተያይዞ የገጠማቸውን የጤና፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ቀውስ መቋቋም እንዲችሉ አለም ዓቀፉ ማህበረሰብ አፋጣኝ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቋል።
በዚህም መሰረት የቡድን 20 አባል አገሮች መሪዎች ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ የጤና ቁሳቁሶችና ወደ አፍሪካ የሚደርሱበትን ማናቸውንም መንገዶች እንዲደግፉ ካልሆነም በቀጥታ የመከላከያና የጤና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንዲደርስ ማድረግ ይጠበቃል።
በመሆኑም የቡድን 20 አባል አገሮችና አለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፋቸውን በአለም ጤና ድርጅትና በአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል (ሲዲሲ) በኩል እንዲያደርጉ ጠቁሟል።
ይህ ከተደረገ የአፍሪካ አገሮች የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን የሚከላከሉበትን አቅም ሊያጎለብቱ እንደሚችሉ ተጠቅሷል።
ከዚህ በተጨማሪ ከቫይረሱ መከሰት ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚያቸው ስለሚጎዳ በሽታውን የሚከላከሉበት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም መግለጫው ያስረዳል።
ለአፍሪካዊያን አስቸኳይ የጤና እርዳታ፣ ለተማሪዎች ምገባ፣ ለማህበራዊ ሴፍቲኔትና ለስራ ፈጠራ የቡድን 20 አባል አገሮች ከአሁን በፊት ቃል ከገቡት 50 ቢሊዮን ዶላር በተጨማሪ 100 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንዲለግሱ ኮሚሽኑ በመግለጫው ጠይቋል።
ይህ የሚደረገው ድጋፍ እስከ 44 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ማንኛውንም ወለድ ስረዛንም እንዲያካትት ጠይቋል።
በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት በአፍሪካ የቱሪዝምና የአየር ትራንስፖርት ኢንዱስትሪ በመዳከሙ የተነሳ ወደ ችግር ውስጥ የወደቀውን የ30 ሚሊዮን የስራ እድል የሚታደግ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚፈልጉም ተጠቅሷል።
የቱሪዝም ገቢ በመቀዛቀዙና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በመዳከሙ ከፍተኛ ችግር ላይ ሊወድቁ ስለሚችሉ ይህን ኢኮኖሚ ሊያነቃቃና ወደነበረበት ሊመልስ የሚችል አስቸኳይ ድጋፍ ይፈልጋሉ ሲልም አስታውቋል።
በዚህም የቡድን 20 አባል አገሮቹ የአፍሪካ የግብርና የወጭና ገቢ ንግድን፣ የጤና፣ የፋይናንስና ንግድ ዘርፎች የሚያንሰራሩበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንዳለባቸው በመግለጫው ተጠቅሷል።