በ13 ባንኮች የኮሮናቫይረስ ለመከላከል የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ የሂሳብ ቁጥሮች ተከፈቱ

አዲስ አበባ መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል ለሚደረገው ዝግጅት የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ በ13 ባንኮች የሂሳብ ቁጥሮች መከፈታቸውን ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ አስታወቀ።
የሰላም ሚኒስትርና የብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በሰጡት መግለጫ በሽታውን ለመከላከል በአገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
ለኮቪድ19 ድንገተኛ ሁኔታ ዝግጅት የሚውል ገንዘብ እና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያሰባስብ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የሚመራ ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ መቋቋሙን አውስተዋል።
የተቋቋመው ኮሚቴ የስራ ሀላፊነት፣ እስካሁን ያሉ እንቅስቃሴዎች እና በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ወይዘሮ ሙፈሪያት በሰጡት ማብራሪያም በእርሳቸው የሚመራ 10 አባላት ያሉት የብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ መቋቋሙን በማውሳት በስሩ 4 ንዑሳን ኮሜቴዎች ተቋቁመው ወደ ስራ እንደገቡ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ አባላት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ዝግጅት የአንድ ወር ደመወዛቸውን እንደሰጡ አውስተዋል።
ይሄ ስራ የህብረተሰቡን ጥረት አብሮነት አንድነት የሚታይበት ስራ ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ የገለፁት ወይዘሮ ሙፈሪያት፤ ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
“ኢትዮጵያዊያን በታሪክ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲያጋጥመን በጋራ ቆሞን የምንከላከልበትና ድል የምናደርግበት የኋላ ታሪክ ያለን ህዝቦች በመሆናችን በጋራ ቆመን በመከላከል እንደምናሸንፍ ተስፋ አደርጋለሁ” ብለዋል።
“አብረን ቆመን እጅ የሰጠንበትና የተሸነፍንበት ጊዜ የለም” ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት፤ ይሄን ታሪክ በሌላ አዲስ ገጽ እንጽፋለን የሚል እምነት አለኝ” ሲሉም ነው የተናገሩት።
”የተደቀነውን ፈተና በአብሮነትና በጋራ መመከት አለብን” ያሉት ሚኒስትሯ፤ ችግሩን መቋቋም የቻሉ አገሮች በመንግስት የሚሰጠውን መመሪያ በመተግበር የባህሪ ለውጥ ያመጡ እንደሆነ አመልክተዋል።
በመሆኑም “ፍቅርና አክብሮታችንን ለሌሎች በመጠንቀቅ” እንግለጽ ሲሉ ተናግረዋል።
ለዚህ ስራ ሁሉም ያለውን በፈቃደኝነት እንዲሰጥና ለዚህ የሚሆንም ጠንካራ ማህበራዊ እሴት ያለ በመሆኑ ይሄን ማስጠበቅ ይገባል ብለዋል።
የሚደረገውን ድጋፍ በተቀናጀ መንገድ ለማስኬድ እና የተገኘውን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም እንዲያስችል የተቋቋሙ ንዑስ ኮሚቴዎች ስራውን እንደሚመሩት ተናግረዋል።
ከየአቅጣጫው ለሚመጡ ድጋፎች በ13 የሚጠጉ ባንኮች ውስጥ አካውንት መከፈቱን ተናግረው ፈጣን አገራዊ ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል።
የመገናኛ ብዙሃን በኮሚቴው የሚገለፁ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ አማራጮች ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግና በማስተዋወቅ ሚናቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
እስካሁንም ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል።