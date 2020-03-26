በአፋር ክልል ያልተገባ ዋጋ የጨመሩ ከ800 በሚበልጡ ሱቆች ላይ ህጋዊ እርምጃ ተወሰደ

መጋቢት 17/2012 (ኢዜአ) ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ አድገዋል የተባሉ ከ800 በሚበልጡ ሱቆች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን የአፋር ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ገለጹ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በበኩላቸው የንግዱ ማህበረሰብ ያልተገባ የዋጋ ንረት በመፍጠር ተጨማሪ ስጋት ሊሆን እንደማይገባ አሳስበዋል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ መሃመድ ያዮ እንዳሉት ከበሽታው ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ አላስፈላጊ የዋጋ ንረቶችን ለመቆጣጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰሩ ነው።
በተለይም ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ባለባቸው 15 የክልሉ ወረዳዎች ባለፉት አምስት ቀናት በተደረገው ክትትልና ቁጥጥር 865 ሱቆች በሸቀጦች ላይ ያልተገባ ዋጋ ጨምረው በመገኘታቸው እርምጃ ተወስዶባቸዋል።
እርምጃውም 474 ሱቆች እንዲታሸጉ ፣ ቀሪዎቹ የንግድ ፈቃዳቸው እንዲቀማና ማስጠንቀቂያ እንዲደርሳቸው የተደረጉ ናቸው።
በቀጣይም በሁሉም የክልሉ አስተዳደር እርከኖች በተመሳሳይ ህብረተሰቡን ባሳተፈ አግባብ ተጠናክሮ እንደሚሄድ ገልጸዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው የንግዱ ማህበረሰብ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ያልተገባ የዋጋ ንረት በመፍጠር ተጨማሪ ስጋት ሊሆን እንደማይገባ አሳስበዋል።
የክልሉ መንግሰት በየደረጃው አላስፈላጊ የዋጋ ንረቶችን ለመከላከል የተጀመሩ የቁጥጥር ስራዎች ተከትሎ የሚወሰዱ ህጋዊ እርምጃዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
የሰመራ-ሎግያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አሊ መሃመድ በአከባቢው የሚስተዋለውን አላስፈላጊ የዋጋ ንረቶችን ለመቆጣጠር ኮሚቴ ተዋቅሮ ህግ የማስከበር ሰራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን በተደረገው ቁጥጥር በከተማ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ አድርገው የተገኙ ሰባት ነጋዴዎች በህግ እንዲጠየቁ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።